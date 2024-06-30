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Посол КР в Турции обсудил вопросы сотрудничества в области безопасности

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- Светлана Лаптева
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Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Руслан Казакбаев провёл встречу с депутатом Великого национального собрания Турецкой Республики, экс-министром внутренних дел, ныне председателем комиссии по внутренним делам Парламента Турции Сулейманом Сойлу.

В ходе встречи подробно обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества и организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях в течение 2024 года. Особое внимание уделено вопросам сотрудничества в области безопасности и противодействия терроризму, а также взаимодействия сторон в торгово-экономической и образовательной сферах.

По итогам встречи достигнуты договорённости о продолжении взаимных контактов по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки стратегического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой.


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URL: https://www.vb.kg/437990
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