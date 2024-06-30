Кыргызстанец! Сдай бесплатный тест на гепатиты В и С - сохрани здоровье

На сайте Республиканского центр укрепления здоровья и массовой коммуникации КР размещено обращение к кыргызстанцам бесплатно провериться на гепатиты В и С! Сообщается также, что можно пройти вакцинирование.

"Уважаемые граждане Кыргызстана!

Если вы старше 18 лет, у вас есть прекрасная возможность бесплатно пройти тестирование на гепатиты В и С в центрах общеврачебной практики или центрах семейной медицины по месту проживания.

В случае отрицательного результата тестирования, лицам старше 23 лет, предоставляется бесплатно вакцина против вирусного гепатита В.

А пациентам, уже знающим о наличии у себя вирусного гепатита В или С, необходимо встать на учет у врача с предоставлением всех имеющихся результатов медицинских исследований для получения бесплатного лечения.

Бесплатное лечение вирусных гепатитов В и С так же, как диагностика и вакцинация, проводятся в центрах общеврачебной практики или центрах семейной медицины по месту проживания.

Напоминаем, что вирусные гепатиты "В и С" - могут привести к таким осложнениям, как цирроз и рак печени.

Кто может обратиться за предоставлением услуг по вакцинации и лечению гепатита?

Услуги по вакцинации против вирусного гепатита В и лечению вирусных гепатитов В и С доступны для граждан Кыргызской Республики по направлению врача первичной медико-санитарной помощи (центры семейной медицины, центры общеврачебной практики).

Как подготовиться к тестированию на гепатит?

Никаких специальных мер не требуется. Как и при любом другом обследовании, на сдачу крови для исследования на вирусные гепатиты следует обращаться натощак.

Излечим ли гепатит?

В абсолютном большинстве случаев хронический вирусный гепатит С излечим, длительность лечения 3 или 6 месяцев. Основное условие для излечения – приверженность к лечению и соблюдение рекомендаций лечащего врача.

Лечение при хроническом вирусном гепатите В более длительное (от нескольких месяцев до нескольких лет, возможны случаи с пожизненным лечением). В любом случае лечение противовирусными препаратами при гепатите В улучшает качество жизни пациентов и предотвращает развитие цирроза и рака печени.

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в медицинские учреждения по месту вашего проживания".