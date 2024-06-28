ЕАБР вложил в восстановление ТЭЦ Бишкека полмиллиона долларов

ЕАБР на безвозмездной основе помогает в восстановлении ТЭЦ Бишкека. Об этом на бизнес-форуме ЕАБР (Годовом отчете) сообщили спикеры, передает корреспондент VB.KG.

Как отмечается, общий объем финансирования проекта составляет около 0,5 млн долларов. Финансирование проекта осуществляется на условиях безвозвратного гранта.

"Реализация имеет стратегическое значение для страны. ТЭЦ Бишкека вырабатывает 14 процентов всего электричества в стране и обеспечивает теплом почти две трети столицы. Мы стремимся не только к восстановлению функционирования энергетической инфраструктуры, но и к улучшению условий для будущего развития и модернизации системы энергоснабжения города. Проект технического содействия по восстановлению ТЭЦ призван стать инструментом оперативного реагирования на текущие потребности и вызовы развитию Кыргызстана", - подчеркнули спикеры.

Напомним, бизнес-форум Евразийского банка развития (Годовой отчет) проходит в Алматы (Казахстан) с 26 по 28 июня.