Права мигрантов рассмотрели на комиссии по правам человека СНГ

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Комиссии по правам человека СНГ, на котором уполномоченные по правам человека рассмотрели рекомендации Института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР в части улучшения законодательства в области прав мигрантов.

Акыйкатчы (Омбудсмена) КР Джамиля Джаманбаева представила омбудсменам аналитический сборник нормативных правовых актов стран СНГ, где прописаны права мигрантов.

Джамиля Джаманбаева обратила внимание омбудсменов стран СНГ на важность защиты прав мигрантов на пенсионное обеспечение.

"Социально-экономическое развитие государства зависит от многих факторов, одним из которых является налаженная система пенсионного обеспечения. Пенсионные системы имеют различные принципы построения, изменялись на протяжении времени под действием множества факторов социальной, экономической и политической среды. Пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов ЕАЭС и членов семьи регулируется законодательством государства постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным договором.

Анализ нормативных правовых актов в области прав мигрантов показывает основные тенденции сложностей, с которыми сталкиваются трудящиеся-мигранты во время пребывания на территории государства трудоустройства. В этой связи предлагаем рассмотреть возможность проработать вопрос заключения договора о пенсионном обеспечении, согласно которому граждане государств сторон, работающие на легальной основе и выплачивающие страховые взносы, имели бы возможность получать пенсии и пособия как на территории государств, гражданами которого являются, так и на территории государств пребывания", - заявила Джамиля Джаманбаева, выступая на заседании комиссии.

Также Омбудсмен Кыргызстана отметила важность взаимодействия уполномоченных по правам человека стран СНГ по защите трудовых прав мигрантов - права на получение медицинской помощи, на социальное страхование, на образование.

Кроме этого, Джамиля Джаманбаева призвала омбудсменов стран СНГ совместными усилиями оказать поддержку жертвам, которые пострадали от торговли людьми.

"К сожалению, не во всех случаях пострадавшие от торговли людьми добровольно обращаются с заявлением в полицию за защитой своих прав и законных интересов и в последующем сотрудничают с правоохранительными органами в случае возбуждения уголовного дела. В этой связи мы рекомендуем разработать механизм перенаправления жертв торговли людьми каждого государства", - предложила Омбудсмен Кыргызстана.

Также Акыйкатчы Кыргызстана обратила внимание на актуальность проблемы мигрантов касательно запрета на въезда в РФ за административные нарушения два и более раз в течение последних трех лет на территории РФ.

Омбудсмены стран СНГ поблагодарили Джамилию Джаманбаеву за содержательный аналитический сборник по улучшению миграционного законодательства.

Так, институты омбудсменов Кыргызстана, России, Казахстана, а также соответствующие госорганы Беларуси провели анализ миграционного законодательства, каждый своей страны.

В частности, Институт Акыйкатчы КР провел анализ нормативно-правовых актов Кыргызской Республики, где прописаны права мигрантов.

Кроме этого, Институт Акыйкатчы КР провел свод и обобщение данных аналитических материалов, которые были представлены институтами омбудсменов России, Казахстана и госорганов Беларуси.

По итогам свода и обобщения аналитических материалов Институт Акыйкатчы КР подготовил рекомендации институтам омбудсменов стран СНГ в части улучшения законодательства в области прав мигрантов.

В частности, внесены следующие рекомендации:

Рассмотреть возможность улучшения доступа к системе обязательного медицинского страхования членов семей трудящихся граждан государств ЕАЭС и увеличения возрастного ценза для прохождения обязательного медицинского освидетельствования несовершеннолетними с 6 до 14 лет.

Рекомендовать сторонам проработать вопрос заключения договора о пенсионном обеспечении, согласно которому граждане государств сторон, работающие на легальной основе и выплачивающие страховые взносы, имели бы возможность получать пенсии и пособия как на территории государств, гражданами которого являются, так и на территории государств пребывания.

Рекомендовать казахстанской и кыргызской сторонам рассмотреть возможность заключения соглашения о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, без необходимости пересдачи теоретического и практического экзаменов.

Рекомендовать сторонам разработать и принять механизм перенаправления жертв торговли людьми посредством четкого описания функций и компетенций каждого государства, выделения достаточных финансовых ресурсов для совместной работы, наличия четких процедур координации и взаимодействия и регулярного мониторинга исполнения.

Отметим, ранее Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева на заседании Комиссии по правам человека в феврале 2024 года внесла предложение о необходимости проведение анализа миграционного законодательства в странах СНГ. Члены комиссии это предложение поддержали.