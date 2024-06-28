В Таласе прокуратура обязала вуз выплатить предпринимателю 1,5 млн сомов

Прокуратурой Таласской области на основании заявления индивидуального предпринимателя проведена проверка исполнения законодательства о защите прав предпринимателей в Таласском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что Таласским государственным университетом предпринимателю не была выплачена соответствующая сумма за выполненные работы по капитальному ремонту административного здания университета.

В результате, в связи с нарушением прав предпринимателя прокуратурой было внесено предписание на имя ректора Таласского государственного университета и субъекту предпринимательства за выполненные работы в оперативном порядке были выплачены денежные средства в размере 1 млн 505 тыс. 438 сомов.