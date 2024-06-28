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В Таласе прокуратура обязала вуз выплатить предпринимателю 1,5 млн сомов

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Прокуратурой Таласской области на основании заявления индивидуального предпринимателя проведена проверка исполнения законодательства о защите прав предпринимателей в Таласском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что Таласским государственным университетом предпринимателю не была выплачена соответствующая сумма за выполненные работы по капитальному ремонту административного здания университета.

В результате, в связи с нарушением прав предпринимателя прокуратурой было внесено предписание на имя ректора Таласского государственного университета и субъекту предпринимательства за выполненные работы в оперативном порядке были выплачены денежные средства в размере 1 млн 505 тыс. 438 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/437999
Теги:
вуз, предприниматель, прокуратура
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