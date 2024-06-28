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Арабское издание о США: Мы видим беспрецедентную модель подавления свободы

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- Азиз Осмонов
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США разыгрывают свои последние карты: захват свободы передвижения на основе свободы слов. Такую статью доктора Закария Хамудан опубликовало арабское издание Alwataniyeh.com.

Автор публикации напоминает, что недавно офицер военной разведки США Скотт Рейтер должен был отправиться в Россию для участия в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Но представители Госдепартамента США попросили его сдать паспорт и выйти из самолета. Каких-либо весомых причин для запрета США в передвижениях американского офицера нет. Речь о явных намеренных ущемлениях его прав и свободы выражения мнения.

Арабский автор отмечает, что это еще один из очевидных примеров так называемой "демократии" в США: конфискации свобод, ограничения журналистов, блокировки свободы выражения мнений, телевидения, газет и социальных сетей. То есть, запрет на выражения мнения тех, кто не поддерживает Соединенные Штаты Америки и пытается говорить правду о происходящем в их стране и политике их союзников.

"Мы видим беспрецедентную модель подавления свобод и прав всех международных законов, о которых направо и налево говорят в США. Вопросов после ареста офицера Скотта Райтера множество, но самый главный – необходимость поиска новой модели мира вне американской полярности, расизма и западного высокомерия. И речь, как о самих США, так и европейских странах, которые вместе с Америкой вступили в непонятный конфликт с Россией через конфликт на Украине (при явном контроле Соединенных Штатов Америки над западной и европейской политикой). Существует большой страх за будущее мира, в котором мы живем сегодня, в свете американского высокомерия, подавления Штатами свобод, их молчания о преступлениях, происходящих в Восточном Средиземноморье и во всем мире. Этим преступлениям предшествовали другие: война в Сирии и распространение терроризма в Ираке, война в Афганистане и войны в Северной Африке, хищение богатств народов центральной и южной Африки в обмен на достижение стратегических целей. Пришло время противостоять этому лицемерию", - подчеркивает автор арабского издания.


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URL: https://www.vb.kg/438008
Теги:
Сирия, США, конфликт, Кыргызстан
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