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Более 1000 пострадавших от наводнений получили помощь от Красного Креста

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- Светлана Лаптева
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С 17 по 26 июня 2024 года Красный Полумесяц Кыргызстана оказал помощь пострадавшим от наводнений в Таласской, Жалал-Абадской, Баткенской и Ошской областях. За указанный период более 1000 человек получили предметы первой необходимости, а именно:

 Гигиенические наборы: 497

 Кухонные наборы: 290

 Матрасы (шт): 266

 Одеяла (шт): 97

 Вода (литр): 450

 Раскраски (шт): 50

 Цветные карандаши (шт): 98

 Одежда (кг): 50

 Ведра (шт): 10

 Канистры (шт): 100

 Подгузники (упаковка): 50

24 июня 2024 года в Баткенской области, в Кадамжайском районе, был введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим село Жениш оказалось отрезано от питьевой воды. В сложившейся ситуации команда Красного Полумесяца оперативно предоставила жителям села 450 литров питьевой воды, обеспечив тем самым доступ к необходимому ресурсу.

Совместно с МЧС КР Красный Полумесяц продолжает мониторить ситуацию и готов оказать дальнейшую помощь пострадавшим при необходимости.


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URL: https://www.vb.kg/438009
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