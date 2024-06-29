Ремонт дорог в Бишкеке. Сегодня некоторые участки улиц будут перекрыты

Сегодня, 29 июня 2024 года, для движения транспорта будет закрыт участок улицы Абдрахманова от ул. Боконбаева до ул. Киевская в рамках капитального ремонта дорог.

Также перекроют перекресток ул. Ахунбаева и Малдыбаева, а также пересечение ул. Байтик Баатыра и ул. Медерова.

Кроме того, для движения транспорта откроют участок улицы Байтик Баатыра от улицы Суеркулова до улицы Скрябина.

В связи с этим, временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №6, 9, 31, 12, 42, 48, 49, 52, 55, 56, 100, 103, 145, 152, 169, 212, 195 и троллейбусного маршрута №4.

Мэрия города Бишкек просит жителей и гостей столицы учитывать данные изменения при планировании своих поездок.