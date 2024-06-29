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Кыргызстанец завоевал золото на конкурсе балета, но власти КР прошли мимо

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Кыргызстанец Адильжан Рахманов завоевал золото на VI Международном конкурсе артистов балета в Стамбуле (Турция). Он опередил около 40 танцовщиков из 7 стран.

Однако педагог чемпиона Досмат Садыркулов выразил разочарование, что никто не поздравил юного танцовщика.

"Никому ненужная победа?! Мой воспитанник Адильжан Рахманов завоевал золото престижного международного конкурса в Стамбуле (Турция)! А Родина не заметила! Ни одна инстанция даже не поздравила юного и очень перспективного танцовщика, что могло бы вдохновить его на новые подвиги. А жаль", - написал он на своей странице в Facebook.


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URL: https://www.vb.kg/438012
Теги:
балет, конкурс, Турция, Кыргызстан
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