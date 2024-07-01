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Посол Ядегари отметил высокую явку на выборах президента Ирана в Бишкеке

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- Нина Ничипорова
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14-й тур выборов президента Ирана прошел одновременно со всеми городами внутри Ирана в посольстве Исламской Республики Иран в Бишкеке в эту пятницу, 28 июня 2024 года.

За эти двенадцать часов значительное количество иранцев, проживающих в КР, появилось на избирательном участке и отдало свои голоса за одного из четырех кандидатов в президенты.

Ядгари, посол Исламской Республики Иран в Бишкеке по итогам выборов, поблагодарив иранцев, проживающих в Бишкеке и других городах, выразил благодарность правительству и полиции Кыргызстана за хорошее сотрудничество и предоставление подходящих условий для проведения этих важных и решающих выборов.


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URL: https://www.vb.kg/438013
Теги:
выборы, Иран, президент
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