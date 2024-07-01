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Школьники из Кыргызстана участвовали в празднике выпускников "Алые паруса

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- Светлана Лаптева
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Уже одиннадцатый год, благодаря приглашению губернатора Санкт-Петербурга и поддержке мэрии Бишкека наши выпускники имеют прекрасную возможность посетить яркий праздник выпускников "Алые паруса"

В этом году в мае месяце был проведен конкурс эссе-сочинений на тему: "История города Санкт-Петербург" среди выпускников школ и гимназий Бишкека.

По итогам конкурса: первое место заняла ученица 11 А класса 26 школы - Алия Малоэр, второе место - Акылбек Турдукеев,( 11Г класс Кыргызско-азербайджанская СОШ им. Низами Гянджеви #103). 3-е место - Иван Ипатьев - УВК ШГ 70. 4-е место - София Попкова - УВК ШГ 62.

Победители были награждены благодарственными письмами и памятными призами от Комитета по внешним связям города Санкт-Петербург. Всего в делегацию вошло восемнадцать выпускников следующих школ: 13, 19, 26, 27, 29, 48, 61, 70, 75.


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URL: https://www.vb.kg/438020
Теги:
Россия, Кыргызстан
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