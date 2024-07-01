Камчыбек Ташиев напутствовал кыргызстанских борцов перед Олимпиадой

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев встретился с членами и тренерами сборных по греко-римской, вольной и женской борьбе, представляющих Кыргызстан на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В ходе встречи Камчыбек Ташиев пожелал успехов борцам-участникам Олимпийских игр и подчеркнул, что каждый из них достоин победы.

Кроме того, он добавил, что по распоряжению главы страны Садыра Жапарова, каждому виду спорта уделяется особое внимание, создаются соответствующие условия и удовлетворяются все потребности.

Также было отмечено особое внимание и всесторонняя поддержка со стороны государства сборных команд греко-римкой и женской борьбы, так как они всегда добиваются высоких результатов и высоко поднимают флаг нашей страны.

Вручая денежные призы и подарки, Камчыбек Ташиев выразил уверенность в том, что кыргызские борцы добьются особых побед на предстоящих Олимпийских играх.

Отметим, что впервые в истории Кыргызстана наши борцы получили 10 путевок на Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.