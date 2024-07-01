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Садыр Жапаров поздравил работников спасательной службы с праздником

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 1 июля, поздравил работников спасательных служб страны с профессиональным праздником – Днем работников спасательной службы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Уважаемые спасатели, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Прежде всего хочу поблагодарить вас за нелегкую самоотверженную службу, за то, что каждый день, рискуя своей жизнью, спасаете людей при стихийных бедствиях, техногенных и природных катастрофах. А также ветеранов, обучающих молодых специалистов, продолжающих делиться опытом, накопленным многолетним трудом в различных сложных ситуациях.

Сегодня, в эпоху глобализации, в череде бесчисленных стихийных бедствий, происходящих во многих частях мира, стали очевидны ваши труды и заслуги. Ваш героизм, мужество, которые проявляются в любых, даже в самых непредвиденных ситуациях, достойны высокой оценки и признательности. Вы смело выполняете свой долг по спасению людей, попавших в беду, во время селей, паводков и других вызовов природы. Эти испытания еще больше укрепили вашу волю и отвагу. Я твердо верю, что каждый из вас имеет высокий уровень моральной, физической и психологической подготовки.

Государство прикладывает все усилия по улучшению технической оснащенности пожарно-спасательных формирований. В настоящее время спасательные работы значительно облегчены благодаря имеющимся современным образцам специальной техники, тем самым еще больше повысилась боевая готовность наших спасателей к любой чрезвычайной ситуации. В течение последних 3-х лет не прекращалась работа по увеличению потенциала и совершенствованию работы подразделений МЧС. Сегодня мы можем уверенно говорить о росте уровня боевой подготовки, образования, профессионализма наших спасателей.

Особо хочу отметить работу спасателей, участвовавших в рамках гуманитарных миссий за рубежом. Жизни людей, спасенных во время бедствий, произошедших в соседних странах, братских государствах, свидетельствуют о героических поступках, подтверждают ваши доблесть и профессионализм! Наш народ по праву гордится вами и каждый из нас уверен, что спасатели придут на помощь и будут бороться за спасение каждого человека.

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником и хочу от лица всего народа искренне поблагодарить вас за вашу службу! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, непоколебимой воли и силы духа. Благополучия и счастья вам и вашим семьям!

Пусть Всевышний сохранит нашу Родину и каждого из нас от стихийных бедствий!", - говорится в поздравлении президента.


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URL: https://www.vb.kg/438036
Теги:
президент, спасатели, Кыргызстан, поздравление, Садыр Жапаров
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