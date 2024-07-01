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Двое кыргызстанских борцов стали чемпионами Азии по вольной борьбе

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстанские борцы по вольной борьбе (до 23 лет) Билол Шарип уулу и Орозобек Токтомамбетов стали победителями чемпионата Азии, проходившего в Аммане (Иордания). Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, Билол Шарип уулу в своем первом бою в категории до 65 кг проиграл со счетом 5:8 Рохиту Атту из Индии. В следующем матче он победил монгольского бойца Турбаяра Даваньяма со счетом 12:0. В полуфинале со счетом 10:0 он выиграл у Бекзата Ермекбая из Казахстана. В финале он вновь встретился с индийским борцом Рохитом и одержал победу со счетом 6:0 методом "туше" и был признан чемпионом Азии.

Орозобек Токтомамбетов в своем первом матче в весовой категории до 74 кг одолел узбекистанца Зафарбека Отахонова со счетом 6:3, а в следующем матче победил казахстанца Женгиза Каныбекова со счетом 6:2. В полуфинале он победил монгольского борца Батбаяра Бацуха с крупным счетом 11:0 и вышел в финал. Он стал чемпионом Азии среди юношей до 23 лет после победы над индийцем Джейдипом. Ранее он становился чемпионом Азии в 2022 и 2023 годах в категории до 70 кг.


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URL: https://www.vb.kg/438037
Теги:
вольная борьба, чемпионат, Иордания, Кыргызстан
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