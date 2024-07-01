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Каких изменений ждать КР после модернизации ТЭЦ и строительства ГЭС?

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- Виктория Гунгер
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Руководитель направления технического содействия Департамента стратегии и бизнес инициатив Евразийского банка развития Анна-Мария Чкония в интервью изданию VB.KG рассказала о том, как модернизируется ТЭЦ Бишкека, какие шаги Кыргызстану и Центральной Азии необходимо предпринять, чтобы справиться с нарастающим энергокризисом и роли ЕАБР в этих процессах.

Про сложную ситуацию ТЭЦ

По ее словам, в феврале этого года Кыргызстан попал в сложную ситуацию (авария на ТЭЦ). Стране срочно требовалась финансовая помощь, так как речь шла о главном генерирующем объекте города.

"Без света и тепла осталось большое количество людей. Мы приняли решение безвозмездно выделить средства для помощи в восстановлении этого стратегического объекта. Деньги пойдут на закупку оборудования, поврежденного во время аварии. Сейчас мы прорабатываем совместно с КР вопрос, где оно будет закуплено в рамках этого договора. Как только определится поставщик, мы передадим выделенные нами средства", - отметила она.

Ожидаем, что после модернизации ТЭЦ, будет более надежная энергосистема. Тем более, что в планах властей существенно поменять то, как город генерирует и распределяет электроэнергию, подчеркнула представитель ЕАБР.

"Для нашего банка это еще и шаг в сторону более тесного сотрудничества с КР. Плюс ко всему речь идет о значимой для нас теме энергетической безопасности. Мы заинтересованы, чтобы у наших стран-партнеров появилась возможность к получению стабильной электроэнергии", - пояснила Анна-Мария Чкония.

От "Куланака"до других стратегических проектов

Что касается ЕАБР, то он много делает для улучшения сферы энергетики.

"Активно, например, работаем в рамках проекта "Куланак". ЕАБР на него выделил 44 млн долларов (еще столько же – Российско- Кыргызский фонд развития - прим.ред.). ГЭС "Куланак" - стратегически важен для Кыргызстана. Он к нам попал еще на стадии технического содействия. "Куланак" - тот случай, когда мы на грантовой основе выделили деньги для привлечения консультанта, который не только помогал разрабатывать сделку, но и реализовывать проект. Плюс ко всему, субсидируем процентную ставку, так как энергия – очень чувствительная тема, носящая социальный характер. А такие вещи требуют поддержки", - сообщила представитель ЕАБР.

Энергетика - как приоритет для Центральной Азии

В настоящее время существуют и другие проекты по структурированию строительства ГЭС в Кыргызстане, подписан меморандум по созданию солнечных электростанций в одной из областей республики. В целом, ЕАБР делает много в энергосфере.

"Особенно, когда в вашей стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике в связи с энергокризисом. Мы это учитываем и стараемся максимально быстро реагировать, оказывая Кыргызстану нужную поддержку. Хотя подобные проблемы характерны не только для КР, но и всей Центральной Азии. Но на фоне других партнеров нас выделяет комплексный подход. В нашем банке есть ключевые мегапроекты. Прописанные в них стратегии предполагают, что решение острых проблем для региона, происходит именно комплексно. Например, нами создана концепция водо-энергетического комплекса ЦА. В ней прописано, что все объекты строятся не в отрыве друг от друга, а совместно, как это было раньше. Это необходимо, чтобы дать надежный доступ к электроэнергии. Но самое главное - созидая гидроэнергию, грамотно управлять водными ресурсами", - заключила Анна-Мария Чкония.


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URL: https://www.vb.kg/438046
Теги:
ГЭС, Центральная Азия, энергетика, Кыргызстан, деньги, ЕАБР
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