"Энергосистема Кыргызстана во многом зависит от доступности воды"

На конец I квартала 2024 года текущий инвестиционный портфель "зеленых" проектов Евразийского банка развития составляет более 940 млн долларов. Их все можно отнести к проектам финансирования климатической митигации. Иными словами, они способствуют значительному сокращению выбросов парниковых газов. КР не является исключением, ведь проблема энергообеспеченности в условиях неблагоприятных климатических изменений стоит в республике очень остро. В частности, энергосистема страны во многом зависит от доступности воды, которая напрямую связана с площадью ледников. Об этом VB.KG сообщила старший менеджер дирекции устойчивого развития ЕАБР Евгения Клочкова.

По ее словам, одним из значимых зеленых проектов Банка, который будет способствовать энергетической безопасности страны, и вносить вклад в борьбу с изменением климата, является строительство и эксплуатация ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт – составляющая ключевого мегапроекта ЕАБР "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии".

"Договор финансирования подписан в феврале 2023 года. Участие Банка составит 44 млн долларов, а также обеспечит дополнительную поддержку в виде субсидирования процентной ставки заемщика за счет Фонда технического содействия. Реализация проекта позволит сократить дефицит энергии в Кыргызстане на 18 процентов, предотвратить выбросы 346 тыс. тонн парниковых газов в год, увеличить площади орошаемых земель на 55 процентов. Таким образом, мы наблюдаем значимые и долгосрочные положительные эффекты по всей цепочке "вода – энергия – продовольствие – климат". Помимо этого, прямые социальные эффекты проекта заключаются в создании 835 новых рабочих мест", - подчеркнула Клочкова.

Проект идет в софинансировании с Российско-Кыргызским фондом развития. Он также выделил на него 44 млн долларов.

По словам представителя ЕАБР, в конце мая 2024 года ЕАБР подписал "зеленое" соглашение о сотрудничестве с "Бишкек Солар". Там Банк финансирует и реализует строительство солнечной электростанции установленной мощностью до 300 МВт в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области.

"Банк предоставит долгосрочное финансирование в размере до $210 млн (в китайских юанях) сроком на 15 лет. Вышеперечисленные инициативы позволят снизить зависимость Кыргызстана от ископаемого топлива, раскрыть богатый потенциал возобновляемых источников энергии", - добавила Евгения Клочкова.