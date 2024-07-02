АБР предоставляет $50 млн на реформу фискальной системы Кыргызстана

Азиатский банк развития (АБР) предоставляет 50 млн. долларов США на поддержку реформ фискальной системы и государственного управления в Кыргызской Республике с целью увеличения государственного финансирования для перехода на низкоуглеродные технологии и адаптации к климату, а также интеграции гендерной составляющей в бюджетные процессы. Об этом сообщается на сайте АБР.

Финансирование подпрограммы 1 программы устойчивого фискального управления и совершенствования государственного управления включает в себя льготный программный кредит в размере 43 млн долларов США и грант Азиатского фонда развития в размере 7 млн долларов США.

Экономика Кыргызской Республики уязвима к макроэкономическим потрясениям из-за отсутствия диверсификации экономики, слабых сторон управления и ограниченного фискального пространства, что также ограничивает возможности правительства по реагированию на возникающие проблемы. Поскольку страна относится к числу наиболее уязвимых к воздействию изменения климата, правительство стремится укрепить управление государственными финансами, чтобы обеспечить финансирование важнейших секторов. Поэтому правительство придает первостепенное значение структурным реформам, направленным на повышение фискальной устойчивости, мобилизацию внутренних ресурсов, улучшение управления государственным сектором и повышение его действенности для обеспечения экономического роста.

Программа АБР по устойчивому фискальному управлению и совершенствованию государственного управления, состоящая из двух подпрограмм, направлена на укрепление управления государственными финансами (УГФ), улучшение корпоративного управления и закупок государственных предприятий (ГП), совершенствование налоговой политики и администрирования, а также повышение прозрачности и подотчетности в государственном управлении. Ожидается, что программа будет способствовать устойчивому и инклюзивному экономическому росту за счет проведения ряда комплексных и сложных институциональных реформ.

"Утверждение данной программы подтверждает решимость АБР оказать помощь Кыргызской Республике в преодолении сдерживающих факторов развития и укреплении управления посредством антикоррупционной политики и инициатив для достижения устойчивого, стабильного и инклюзивного экономического роста", - сказал генеральный директор департамента АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. "Программа направлена на повышение эффективности государственных институтов и управления государственными финансами для обеспечения надежного управления и повышения прозрачности".

"Уделяя особое внимание фискальному управлению государственными финансами, учитывающему проблемы изменения климата и гендерные вопросы, программа будет способствовать устойчивому и инклюзивному экономическому росту", - сказал главный специалист по вопросам государственного сектора АБР Ханиф Рахемтулла.

В этом году исполняется 30 лет партнерству между АБР и Кыргызской Республикой – сотрудничеству, охватывающему 217 проектов и технической помощи в важнейших секторах экономики. С тех пор, как Кыргызская Республика присоединилась к АБР в 1994 году, банк предоставил стране кредиты, гранты и техническую помощь для государственного сектора на общую сумму 2,6 миллиарда долларов США.