Погода
$ 86.07 - 86.80
€ 92.07 - 93.00

АБР предоставляет $50 млн на реформу фискальной системы Кыргызстана

215  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Азиатский банк развития (АБР) предоставляет 50 млн. долларов США на поддержку реформ фискальной системы и государственного управления в Кыргызской Республике с целью увеличения государственного финансирования для перехода на низкоуглеродные технологии и адаптации к климату, а также интеграции гендерной составляющей в бюджетные процессы. Об этом сообщается на сайте АБР.

Финансирование подпрограммы 1 программы устойчивого фискального управления и совершенствования государственного управления включает в себя льготный программный кредит в размере 43 млн долларов США и грант Азиатского фонда развития в размере 7 млн долларов США.

Экономика Кыргызской Республики уязвима к макроэкономическим потрясениям из-за отсутствия диверсификации экономики, слабых сторон управления и ограниченного фискального пространства, что также ограничивает возможности правительства по реагированию на возникающие проблемы. Поскольку страна относится к числу наиболее уязвимых к воздействию изменения климата, правительство стремится укрепить управление государственными финансами, чтобы обеспечить финансирование важнейших секторов. Поэтому правительство придает первостепенное значение структурным реформам, направленным на повышение фискальной устойчивости, мобилизацию внутренних ресурсов, улучшение управления государственным сектором и повышение его действенности для обеспечения экономического роста.

Программа АБР по устойчивому фискальному управлению и совершенствованию государственного управления, состоящая из двух подпрограмм, направлена на укрепление управления государственными финансами (УГФ), улучшение корпоративного управления и закупок государственных предприятий (ГП), совершенствование налоговой политики и администрирования, а также повышение прозрачности и подотчетности в государственном управлении. Ожидается, что программа будет способствовать устойчивому и инклюзивному экономическому росту за счет проведения ряда комплексных и сложных институциональных реформ.

"Утверждение данной программы подтверждает решимость АБР оказать помощь Кыргызской Республике в преодолении сдерживающих факторов развития и укреплении управления посредством антикоррупционной политики и инициатив для достижения устойчивого, стабильного и инклюзивного экономического роста", - сказал генеральный директор департамента АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. "Программа направлена на повышение эффективности государственных институтов и управления государственными финансами для обеспечения надежного управления и повышения прозрачности".

"Уделяя особое внимание фискальному управлению государственными финансами, учитывающему проблемы изменения климата и гендерные вопросы, программа будет способствовать устойчивому и инклюзивному экономическому росту", - сказал главный специалист по вопросам государственного сектора АБР Ханиф Рахемтулла.

В этом году исполняется 30 лет партнерству между АБР и Кыргызской Республикой – сотрудничеству, охватывающему 217 проектов и технической помощи в важнейших секторах экономики. С тех пор, как Кыргызская Республика присоединилась к АБР в 1994 году, банк предоставил стране кредиты, гранты и техническую помощь для государственного сектора на общую сумму 2,6 миллиарда долларов США.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438049
Теги:
АБР, кредит, Кыргызстан, финансы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  