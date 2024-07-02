В Бишкеке государству возвращено здание библиотеки

Прокуратурой Ленинского района города Бишкек проведена проверка по исполнению Закона Кыргызской Республики "О муниципальной собственности на имущество".

Так, библиотека №4 Централизованной библиотечной сети Управления культуры мэрии города Бишкек постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1995 года была передана в ведение местного самоуправления города Бишкек.

Однако, в ходе проверки установлено, что указанное здание не было зарегистрировано в реестре объектов муниципальной собственности на имущество Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек, а с 1997 года по настоящее время Управлением культуры мэрии города Бишкек на основании договоров аренды третьим лицам незаконно выплачена арендная плата, тем самым, местному бюджету причинен материальный ущерб.

В результате, прокуратурой района возвращено в муниципальную собственность здание стоимостью 16 млн 823 тыс. сомов и взыскана незаконно уплаченная арендная плата в размере 2 млн 309 тыс. 771 сомов.

Кроме того, в отношении соответствующих должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье 337 УК (Злоупотребление должностным положением) и начато расследование.