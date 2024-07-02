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От фермеров Кыргызстана ждут заявок на поставки в Свердловскую область

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перебатывающей промышленности при поддержке Генерального консульства Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге организовало онлайн встречу между кыргызскими производителями овощей и фруктов и ритейлерами Свердловской области Российской Федерации.

На встрече обсуждались условия поставок овощей и фруктов в такие крупные торговые сети как: "Магнит", "Ритейл групп Х5", "Меридиан". Представители торговых сетей выразили заинтересованность в регулярных поставках свежих овощей и фруктов и объяснили, что коммерческие предложения необходимо направлять на электронную почту: marshuk_dn@magnit.ru, import_fv@x5.ru, Tkmerid@gmail.com.

По итогам встречи стороны для налаживания регулярных поставок договорились о направлении российской стороне опросный лист с вопросами о подробных условиях поставок свежих овощей и фруктов из Кыргызской Республики (сроки, упаковка, калибровка, вид оплаты).

Также просим всем заинтересованным в экспорте свежих овощей и фруктов в Российскую Федерацию направить свои вопросы на телефон сотрудника Министерства Нуржан кызы Жаркынай WA (+996 704 688 161).


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URL: https://www.vb.kg/438058
Теги:
Россия, Кыргызстан
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