В детском реабилитационном центре "Келечек" провели праздник для детей

Кыргызско-Российский Славянский университет в сотрудничестве с победителем специальной номинации Международной премии #МЫВМЕСТЕ - 2024 Яной Фадиной провели мероприятие в детском реабилитационном центре "Келечек". В нем проходят реабилитацию дети со всех регионов страны и разными диагнозами.

Для детей центра была подготовлена концертная программа. Музыкальные номера, танцы и театральные постановки подарили ребятам много радости и улыбок. В рамках международного проекта "Подарок другу" детям были вручены подарки.

Это мероприятие стало частью инициатив КРСУ и партнеров по поддержке и реабилитации детей с особыми потребностями. Оно направлено на улучшение их эмоционального и психологического состояния, а также на укрепление социальной интеграции.

Участие в мероприятии также приняла представитель Министерства труда, социального обеспечения и миграции Худойбердиева Адилет.

Напомним, что ранее КРСУ подписал соглашение с Ассоциацией волонтёрских центров, и 13 июня открыли первый Добро.центр за пределами РФ.