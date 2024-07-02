Перед поездкой на Иссык-Куль позаботьтесь о мобильной связи и интернете

Иссык-кульцы уже вовсю принимают иностранных гостей, а курортный сезон набирает обороты.
Первым делом каждый турист передаёт привет родным и сообщает близким о благополучном прибытии. Чтобы это сделать сразу после пересечения границы, ему нужна сеть Мобильного оператора О! и технология eSIM, которая позволяет удаленно покупать и добавлять eSIM на совместимых устройствах ещё до прибытия в Кыргызстан.
Мобильный оператор О! – единственный в Кыргызстане, кто предоставляет возможность получить eSIM онлайн. К слову, это крупнейший мобильный оператор страны, охват 4G-сети которого составляет более 99,6% населённой территории.
Активировать услуги связи после подключения eSIM можно только на территории Кыргызской Республики. Сразу по прибытию можно быть на связи!
Получение eSIM доступно также для граждан 177 стран.
Несмотря на широчайший охват сети 4G, техническая команда О! ведёт непрерывную работу по ёмкостному расширению в курортной зоне Иссык-Кульской области. Всё это позволяет с лёгкостью загружать фото, видео, вести прямые эфиры, снимать сторис и не только. Хит подключений у туристов – тариф "БЕЗЛИМИТ НА ВСЁ".
Выбрать удобный тариф и узнать интересующую информацию можно на сайте o.kg.
При необходимости купить что-то из мобильных устройств к услугам туристов сеть магазинов O!Store – крупнейшая в стране. Здесь можно:
Адреса всех магазинов O!Store можно найти на сайте ostore.kg.
Особенно удобно, что у оператора тысячи фирменных терминалов для приёма платежей – практически в каждом магазине шаговой доступности. Оплата принимается в национальной валюте – в сомах.
Легко получить круглосуточную обратную связь онлайн по бесплатным каналам связи в популярных мессенджерах и соцсетях:
• в WhatsApp: https://wa.me/996705700700
• в Telegram: @o_mobile_operator_bot,
• в онлайн-чате на сайте o.kg,
• подпишитесь на официальные странички оператора в социальных сетях Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube или Twitter.
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