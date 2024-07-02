Перед поездкой на Иссык-Куль позаботьтесь о мобильной связи и интернете

Иссык-кульцы уже вовсю принимают иностранных гостей, а курортный сезон набирает обороты.

Мобильная связь и интернет в Кыргызстане сразу по прибытии

Первым делом каждый турист передаёт привет родным и сообщает близким о благополучном прибытии. Чтобы это сделать сразу после пересечения границы, ему нужна сеть Мобильного оператора О! и технология eSIM, которая позволяет удаленно покупать и добавлять eSIM на совместимых устройствах ещё до прибытия в Кыргызстан.

Мобильный оператор О! – единственный в Кыргызстане, кто предоставляет возможность получить eSIM онлайн. К слову, это крупнейший мобильный оператор страны, охват 4G-сети которого составляет более 99,6% населённой территории.

Как получить eSIM

Скачайте приложение "Мой О!", нажмите "Стать абонентом О!" и кнопку "Начать"; Выберите номер, тариф и пройдите процедуру регистрации по паспорту; Оплатите выбранные опции любым удобным способом; Получите уникальный QR-код для активации eSIM на электронную почту.

Активировать услуги связи после подключения eSIM можно только на территории Кыргызской Республики. Сразу по прибытию можно быть на связи!

Получение eSIM доступно также для граждан 177 стран.

Качественная связь и быстрый мобильный интернет

Несмотря на широчайший охват сети 4G, техническая команда О! ведёт непрерывную работу по ёмкостному расширению в курортной зоне Иссык-Кульской области. Всё это позволяет с лёгкостью загружать фото, видео, вести прямые эфиры, снимать сторис и не только. Хит подключений у туристов – тариф "БЕЗЛИМИТ НА ВСЁ".

Выбрать удобный тариф и узнать интересующую информацию можно на сайте o.kg.

Фирменные магазины O!Store

При необходимости купить что-то из мобильных устройств к услугам туристов сеть магазинов O!Store – крупнейшая в стране. Здесь можно:

приобрести сертифицированные смартфоны от официальных представителей брендов Xiaomi, Samsung, Tecno, POCO, Infinix, Realme, Itel, Vivo. Как раз сейчас действует акция на смартфоны Xiaomi Redmi, в рамках которой их можно приобрести по сниженной стоимости; обзавестись винглами и роутерами; укомплектовать себя современными устройствами и аксессуарами – в большом ассортименте есть пауэрбанки, наушники, колонки JBL, зарядные устройства, чехлы и стекла, аксессуары для авто, крутейшие рюкзаки и сумки RivaCase, интересные "умные" устройства и даже национальные сувениры.

Адреса всех магазинов O!Store можно найти на сайте ostore.kg.

Особенно удобно, что у оператора тысячи фирменных терминалов для приёма платежей – практически в каждом магазине шаговой доступности. Оплата принимается в национальной валюте – в сомах.

Круглосуточная Служба поддержки

Легко получить круглосуточную обратную связь онлайн по бесплатным каналам связи в популярных мессенджерах и соцсетях:

• в WhatsApp: https://wa.me/996705700700

• в Telegram: @o_mobile_operator_bot,

• в онлайн-чате на сайте o.kg,

• подпишитесь на официальные странички оператора в социальных сетях Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube или Twitter.

Добро пожаловать в Кыргызстан – Кыргызстанга кош келиңиздер!

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