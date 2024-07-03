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В Бишкеке установлены металлические ограждения вдоль железной дороги

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Филиал по путевому хозяйству ГП "НК "Кыргыз темир жолу" установил металлические ограждения вдоль железнодорожных путей.

Эти меры направлены на предотвращение несчастных случаев и повышение уровня безопасности для населения. Установка ограждений снижает количество случаев нахождения людей на железнодорожных путях, тем самым предотвращая риски возможного столкновения людей с поездами.

На данный момент установлено порядке 9 километров металлических ограждений (4,5 км по обе стороны жд путей) в следующих населенных пунктах:

• город Кара-Балта

• жилмассив Ала-Тоо

• город Бишкек

Ранее сотрудники госпредприятия провели ряд разъяснительных работ среди учащихся средних школ, расположенных рядом с железной дорогой. Данные профилактические мероприятия проводятся согласно плану компании на 2023 год.


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URL: https://www.vb.kg/438068
Теги:
железная дорога, Бишкек
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