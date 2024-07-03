В Бишкеке установлены металлические ограждения вдоль железной дороги

Филиал по путевому хозяйству ГП "НК "Кыргыз темир жолу" установил металлические ограждения вдоль железнодорожных путей.
Эти меры направлены на предотвращение несчастных случаев и повышение уровня безопасности для населения. Установка ограждений снижает количество случаев нахождения людей на железнодорожных путях, тем самым предотвращая риски возможного столкновения людей с поездами.
На данный момент установлено порядке 9 километров металлических ограждений (4,5 км по обе стороны жд путей) в следующих населенных пунктах:
• город Кара-Балта
• жилмассив Ала-Тоо
• город Бишкек
Ранее сотрудники госпредприятия провели ряд разъяснительных работ среди учащихся средних школ, расположенных рядом с железной дорогой. Данные профилактические мероприятия проводятся согласно плану компании на 2023 год.