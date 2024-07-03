В отдельных ЦОНах будет применён новый график работы для сотрудников

В рамках усилий по сокращению очередей и улучшению качества обслуживания граждан, Министерство цифрового развития Кыргызской Республики объявляет о запуске пилотного проекта по установлению нового режима рабочего времени и времени отдыха сотрудников в отдельных центрах обслуживания населения (ЦОН), сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 июля по 31 августа 2024 года будет применён новый график работы для сотрудников следующих центров обслуживания населения:

1. ЦОНы 1 (12мкр.), 2 (Ул. Ч. Валиханова) и 4 (пр. Ж.Жолу) города Бишкек, Ноокатского района Ошской области и города Джалал-Абад Джалал-Абадской области:

- Режим работы: с 08:00 до 18:00

- Обеденный перерыв разделён на две части: первая часть – 40 минут, вторая часть (20 минут) используется до конца рабочего времени.

2. ЦОН-3 города Бишкек и города Ош, Ошской области:

- Режим работы: с 08:00 до 18:00

- Единый обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00.

Сотрудники будут разделены на 4 группы с поочередным выходом на обеденный перерыв и использованием оставшихся 20 минут после 16:00, с выходом от 3 до 5 сотрудников одновременно.

Пилотный проект направлен на улучшение организации рабочего времени, по итогам пилотного проекта будет проведен анализ эффективности нового графика.