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Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

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Президент России прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщается на сайте Кремля.

3–4 июля лидеры стран – членов ШОС обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования её деятельности. Состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

По итогам заседания будут подписаны Астанинская декларация и другие совместные документы.

Предусмотрена встреча в формате "ШОС плюс", на которую приглашены руководители государств, являющихся наблюдателями и партнёрами по диалогу ШОС, главы международных организаций и гости казахстанского председательства.

В Астане у президента Российской Федерации запланирован также целый ряд важных двусторонних бесед с главами государств – участников саммита.


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URL: https://www.vb.kg/438076
Теги:
Владимир Путин, Казахстан, ШОС
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