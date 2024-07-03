Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Президент России прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщается на сайте Кремля.

3–4 июля лидеры стран – членов ШОС обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования её деятельности. Состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

По итогам заседания будут подписаны Астанинская декларация и другие совместные документы.

Предусмотрена встреча в формате "ШОС плюс", на которую приглашены руководители государств, являющихся наблюдателями и партнёрами по диалогу ШОС, главы международных организаций и гости казахстанского председательства.

В Астане у президента Российской Федерации запланирован также целый ряд важных двусторонних бесед с главами государств – участников саммита.