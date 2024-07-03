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В Кыргызстан пытались незаконно ввезти 20 тонн говяжьего жира

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Инспекторами пограничного ветеринарного контрольного пункта "Ак-Тилек" Ветеринарной службой Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР выявлен незаконный ввоз говяжьего жира в объеме 20 000 кг из Республики Казахстан на территорию Кыргызстана, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В частности, установлено, что груз везли без соблюдений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. Инспекторами Ветеринарной службы был составлен соответствующий акт возврата, данный груз был возвращен в Республику Казахстан через контрольно-пропускной пункт "Ак-Тилек".


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URL: https://www.vb.kg/438080
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан
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