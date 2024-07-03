Торобаев: Выявлены 10 человек, которые добавляли пальмовое масло в молоко

В Кыргызстане выявлены 10 человек, которые добавляли пальмовое масло в молоко. Их данные переданы в ГКНБ. Об этом на встрече с молокоперерабатывающими предприятиями и фермерами заявил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев.

По его словам, список нарушителей еще уточняется.

"Нарушители покупали сухое молоко или сыворотку, а затем добавляли в них пальмовое масло. После полученный продукт сдавали молокоперерабатывающим предприятиям", - сказал глава Минсельхоза.