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Торобаев: Выявлены 10 человек, которые добавляли пальмовое масло в молоко

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Кыргызстане выявлены 10 человек, которые добавляли пальмовое масло в молоко. Их данные переданы в ГКНБ. Об этом на встрече с молокоперерабатывающими предприятиями и фермерами заявил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев.

По его словам, список нарушителей еще уточняется.

"Нарушители покупали сухое молоко или сыворотку, а затем добавляли в них пальмовое масло. После полученный продукт сдавали молокоперерабатывающим предприятиям", - сказал глава Минсельхоза.


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URL: https://www.vb.kg/438081
Теги:
Бакыт Торобаев, молоко
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