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Гражданин КР пытался ввезти 160 попугаев и 6 страусят из Узбекистана

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Гражданин Кыргызстана У.А., 1985 г.р., на автомобиле Daewoo Matiz пытался нелегально завезти из Узбекистана в Кыргызстан 160 волнистых попугаев и шесть птенцов страуса. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

По ее данным, клетки с птицами были размещены в машине и сверху прикрыты личными вещами.

При этом у гражданина Кыргызстана отсутствовали документы на птиц. Общая сумма контрабандного груза составила 774 500 сомов.

После оформления соответствующих документов гражданин и птицы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/438082
Теги:
контрабанда, животные, Погранслужба
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