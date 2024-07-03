Гражданин КР пытался ввезти 160 попугаев и 6 страусят из Узбекистана

Гражданин Кыргызстана У.А., 1985 г.р., на автомобиле Daewoo Matiz пытался нелегально завезти из Узбекистана в Кыргызстан 160 волнистых попугаев и шесть птенцов страуса. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

По ее данным, клетки с птицами были размещены в машине и сверху прикрыты личными вещами.

При этом у гражданина Кыргызстана отсутствовали документы на птиц. Общая сумма контрабандного груза составила 774 500 сомов.

После оформления соответствующих документов гражданин и птицы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.