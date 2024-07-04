В Минсельхозе пояснили, где фермерам можно приобрести минеральные удобрения

В Кыргызстане годовая потребность в минеральных удобрениях к 2024 году составила 286,7 тыс. тонн, из них азотных-163,5 тыс. тонн, фосфорных-105,8 тыс. тонн и калийных минеральных удобрений - 17,2 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В связи с отсутствием в Кыргызской Республике заводов по производству минеральных удобрений, минеральные удобрения импортируются из соседних государств отечественными частными коммерческими структурами, имеющими необходимую инфраструктуру для импорта минеральных удобрений.

По общему объему импорта минеральных удобрений основная часть импорта приходится на Республику Узбекистан, затем на Российскую Федерацию и Республику Казахстан.

В 2024 году в республику импортировано 122,3 тыс. тонн минеральных удобрений, из которых азотные минеральные удобрения – 81,4 тыс. тонн, фосфорные минеральные удобрения – 10,5 тыс. тонн и калийные минеральные удобрения – 2,0 тыс. тонн.

Минеральные удобрения в республику завозятся следующими отечественными частными компаниями как: Кыргызская ассоциация поставщиков удобрений (КАПУ) (Э. Акунбеков, тел.:0555 75-07-50), ОсОО "Ак Суу-Трейд" (Б. Назаров, тел.:0777 40-00-01), ООО "Юлита" (В.Горбачева, тел.:0555 98-30-16), ООО "Негоциант" (В. Окатьев, тел.:0773 31-31-07), ООО "Смарт Импэкс Юг" (Т.Жолдошев, тел.: 0770 80-00-03) и ОсОО "Индустриал бизнес" (тел.0557 01-28-24).

Кроме того, в республику поставляются органоминеральные удобрения следующими компаниями ОсОО "Агростайл", ОсОО "Агрохимия" и ОсОО "Алем Агро КейДжи".

Цены в текущем году на минеральные удобрения следующие;

азотные удобрения - аммиачной селитра – 24,0 – 33,0 сом,

карбамид – по 32,0 – 40,0 сом;

фосфорные удобрения – суперфосфат 20,0 – 26,0 сом;

калийные удобрения – калий хлорид – 36,0 сом;

комплексные удобрения – аммофос - 46,0 – 53,0 сом,

дифммофоска – 45,0 – 55,0 сом,