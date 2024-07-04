"Если жирность молока составляет 4%, то завод купит его по 40 сомов"

По инициативе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Кыргызском национальном аграрном университете состоялось заседание с участием государственных органов, районных государственных администраций, предприятий по переработке молока, производителей молока и фермеров.

Цель встречи-развитие молочной промышленности и решение проблем в этой отрасли.

Ведь каждый год с апреля по июнь закупочные цены на молоко в Кыргызстане снижаются. Для решения этой проблемы министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности была предложена таблица тарифного графика цен на молоко в зависимости от жирности. Об этом сообщил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев.

В своем выступлении министр отметил, что если жирность молока составляет 3,4 процента, то цена, за которую может принять завод, составит 35 сомов, а маржа заготовителя молока - 5 сомов.

Также было отмечено, что таблица такого тарифного графика цен будет установлена на каждом заводе, принимающем молоко.

"Цены устанавливаются антимонопольной службой в зависимости от региона, среднемесячной заработной платы, стоимости кормов и курса сома. Если между фермером и фабрикой возникнут какие-либо споры относительно жирности молока, можно обратиться в наши ветеринарные лаборатории. Наша ветеринарная лаборатория проводит экспертизу, и если в заключении указано, что жирность молока составляет 4%, завод принимает молоко от фермера по цене 40 сомов", - пояснил Торобаев.

Также было сказано, что будут приняты меры в отношении заводов, которые не соблюдают указанную таблицу и не выполняют постановление.

Кроме того, в настоящее время Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности также уделяет особое внимание племенным коровам для повышения молочной продуктивности.

В рамках проекта поддержки молочной отрасли Всемирного банка в Иссык-Кульской области закуплено 2700 телят, в отдаленные села поставлено 20 холодильников по 3 тонны, 120 экспресс-лабораторных установок для проверки качества молока.

Также было произведено искусственное осеменение 8 тысяч коров и получено 5200 племенных телят. Именно такую работу на втором этапе осуществляют в Нарынской, Таласской областях. В настоящее время в указанных областях проводится искусственное осеменение для получения племенных телят от 15 тысяч коров. В холодильнике молока установлено 50 емкостей.