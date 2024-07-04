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Акылбек Жапаров: Главная идея Си Цзиньпина воплощается в жизни

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- Нина Ничипорова
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В Пекине состоялась рабочая встреча министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова, министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилека Текебаева и заместителя главного инженера госкорпорации "Китайские железные дороги" Цзюй Гоцзяна. Как сообщается, руководители министерств транспорта и железнодорожных администраций трех стран обсудили реализацию задач, определенных межправительственным соглашением по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан-Узбекистан, подписанным 6 июня, а также механизмы финансирования проекта. По итогам обсуждений были подписаны "дорожная карта" по реализации этого проекта, а также меморандум о создании рабочей группы.

Емкость рынка Китая станет как океан

А в Кыргызстане чуть ранее депутаты ЖК приняли в трех чтениях законопроект "О ратификации соглашения между правительством Китая, кабинетом министров Кыргызстана и правительством Узбекистана о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан". По словам заместителя министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Ырысбека Бариева, принятие законопроекта позволит начать практическую реализацию строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Замминистра подчеркнул, что новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста в Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной и Западной Азии, а также стран Среднего Востока.

"Данный маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее - в Евросоюз. Проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов", - отметил Ырысбек Бариев. По его мнению, реализация проекта также будет иметь "общий положительный социально-экономический эффект в развитии экономики Кыргызстана" и окажет значительное содействие расширению "оказываемых транспортных услуг населению, развитию и совершенствованию транспортной инфраструктуры".

Премьер-министр нашей страны Акылбек Жапаров назвал строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан возрождением Великого Шёлкового пути. Центральная Азия становится важнейшим логистическим центром Евразии. Как отметил в эксклюзивном интервью CGTN глава кабинета министров Акылбек Жапаров, этот проект поможет Кыргызстану реализовать транзитный потенциал и выйти из географического тупика. Строительство железной дороги длиной в 523 километра поможет социально-экономическому развитию Кыргызстана и Узбекистана, откроет им выход к морю и свяжет страны всего региона.

Акылбек Жапаров подчеркнул: "Это будет самый короткий путь от Шанхая до Парижа, так называемый "средний путь", который позволит Центральной Азии в целом, а не только нашей стране, стать сухопутным портом для взаимоотношений двух больших великих экономических структур, стратегическим центром, где могут пересекаться не только цивилизации, но и торговые пути. Таким образом, товары, которые будут идти по железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан, будут иметь два направления. Первая дорога будет уходить через Узбекистан, "средний путь", и я думаю, вторая дорога - по северу через Казахстан, в Россию мы тоже будем отправлять грузы. Таким образом, наша страна полностью будет реализовывать свой транзитный потенциал и станет страной, которая имеет доступ к морю с помощью железной дороги. Это и есть возрождение Великого Шелкового пути. Эта главная идея господина Си Цзиньпина воплощается в жизни".

По словам председателя кабмина-руководителя Администрации президента Кыргызстана Акылбека Жапарова, страна выходит на другую траекторию развития через проекты железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Камбаратинская ГЭС-1. "Это очень важное историческое событие. Этот вопрос обсуждается с 1996 года, в 1997 году был подписан первый меморандум. После строительства железной дороги мы превратимся из тупиковой страны в транзитную. В год по ней будет перевозиться от 7 до 13 миллионов тонн грузов, от транзита мы будем получать выгоду. Кроме того, будет обеспечен короткий выход к океану и установлены торговые отношения со странами Ближнего Востока и Европы. ВВП Европейского союза превышает 25 трлн долларов, а ВВП Китая составляет 18 трлн долларов. Другими словами, емкость рынка Китая становится для нас безграничной, как океан, и позволит нам снять ограничение, существующее в развитии нашей экономики. Это позволит резко увеличить экспорт и сделать торговый баланс положительным. Вместе с тем, создаются реальные условия для достижения к 2050 году объема ВВП в 200 млрд. Мы выходим на другую траекторию развития через эти проекты", - сказал он.

Как отметил Акылбек Жапаров, строительство железной дороги не увеличит объем внешнего долга нашего государства. Оно осуществляется в рамках государственно-частного партнерства. Это подтвердил и Президент Садыр Жапаров. "Проект строительства железной дороги Китай-КыргызстанУзбекистан не увеличит внешний долг Кыргызстана", - уточнил он.

"Три страны создали совместную компанию с офисом в Бишкеке. Главный директор – кыргызстанец, его заместители – представители Китая и Узбекистана. Китай финансирует 51 проекта, Кыргызстан и Узбекистан – по 24.5. После окупаемости вложений компании выйдут из проекта, и железная дорога полностью перейдет в наше распоряжение. Этот проект необходим для выхода из замкнутости страны и превратит нас в транзитный коридор между Европой и Китаем, что принесет значительную экономическую выгоду", - заявил Президент.

Напомним, предполагается, что КР возьмет кредит в китайских банках, чтобы внести свою долю для начала строительства.

Главный результат – повысится уровень жизни граждан

Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан является историческим событием, направленным на усиление экономической и транспортной взаимосвязанности в обширном регионе, заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в обращении участникам церемонии подписания соглашения о реализации этого стратегического проекта. "Это поистине историческое событие в развитии традиционно тесного и многопланового сотрудничества наших стран. Сегодня мы вместе делаем важные практические шаги, направленные на усиление экономической и транспортной взаимосвязанности в нашем обширном регионе", - говорится в обращении Президента.

Глава Узбекистана выразил уверенность, что новая железная дорога позволит расширить экономическое сотрудничество с Китаем, будет служить дальнейшему углублению отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем. По его словам, эта железнодорожная магистраль станет кратчайшим наземным "плечом", соединяющим Китай с регионом.

"Анализ показывает, что ее ввод позволит эффективно обслуживать возрастающие объемы грузоперевозок, заметно сократить сроки и стоимость их транспортировки. Эксперты отмечают, что ежегодный объем грузоперевозок может составить до 15 миллионов тонн, а сроки доставки товаров до конечных потребителей сократятся на 7 дней. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы", - отметил Президент.

По мнению Мирзиёева, экономический эффект от реализации проекта почувствуют все три страны. Появятся новые предприятия и десятки тысяч рабочих мест, возрастут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, инвестиционная привлекательность, и как главный результат – повысится уровень жизни граждан.

В будущем эта дорога позволит выйти через перспективный Трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока, отметил глава РУз.

Также он сообщил, что для реализации этого масштабного проекта на территории республики создана вся необходимая инфраструктура. "Более того, мы расширяем национальную сеть современных железнодорожных и автомобильных путей, активно внедряем цифровые технологии для ускорения процедур обработки и перевозки грузов. Хочу заверить всех наших партнеров в том, что узбекская сторона готова к продолжению тесной практической работы по строительству железной дороги, полной реализации соглашения и принятой "дорожной карты", - говорится в обращении.

Свои послания по случаю подписания соглашения также направили Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. В соответствии с соглашением железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет проходить по маршруту Кашгар –Торугарт-Макмал-Джалал-Абад-Андижан.


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URL: https://www.vb.kg/438097
Теги:
Акылбек Жапаров, железная дорога, Китай, Кыргызстан
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