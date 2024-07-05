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Какие выгоды принесет железная дорога КНР-КР-РУз странам-участникам проекта

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- Бакыт Басарбек
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Подписание межправительственного соглашения по проекту железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан стало главным событием первой декады июня 2024 года. По мнению экспертов, реализация этого проекта принесет огромную выгоду всем странам- участникам и всей Центральной и Южной Азии, поскольку будет открыт новый транзитный маршрут с Востока на Запад.

В частности, президент Ассоциации рынков Кыргызстана Сергей Пономарев в интервью СМИ заявил, что исторической параллелью этого проекта является то, что железная дорога будет проходить по маршруту Великого Шелкового пути.

По словам эксперта, с помощью железной дороги Кыргызстан получит большой прирост в пропуске грузов и самое главное выход к морю.

"Поэтому для Кыргызстана это интересная возможность -- использовать этот шанс. Это не только создание рабочих мест и развитие инфраструктуры, но и улучшение экономических показателей и увеличение бюджета. Но в целом главная цель проекта -- улучшить жизнь граждан Кыргызстана, Китая и Узбекистана", - сказал Сергей Пономарев.

Перспективы данного проекта для всех стран-участников проанализировали в своем исследовании, опубликованном IWPR, известные аналитики Наргиза Мураталиева (Кыргызстан) и Аббос Бобохонов (Узбекистан). Эксперты прежде всего убеждены, что новая железная дорога позволит усилить стратегическое положение Кыргызстана и Узбекистана и, соединив его с соседними странами – с Ираном, Пакистаном, Индией и Китаем, станет важной предпосылкой экономического прогресса

Что касается Кыргызстана, то, по мнению аналитиков, отсутствие транспортной системы как внутри страны, так и вне ее остается одним из существенных недостатков экономики КР.

Президент Садыр Жапаров серьезно осознаёт важность и крайнюю необходимость ж/д для открытия совершенно новых торгово-экономических возможностей и нивелирования транспортного тупика. По этой причине ККУЖД включен в такие стратегические документы как Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года, где указано, что "прежде всего необходимо в предстоящий пятилетний период решить вопрос о запуске строительства стратегического проекта "Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Нынешнее власти КР осознают, что налаживание транспортной развязки открывает для Бишкека ряд новых возможностей в приобретении регулярных источников дохода, в связи с чем они придают приоритетное значение к повышению транзитной роли страны, в т.ч. путем запуска ККУЖД.

Если в Узбекистане существуют альтернативные флагманские инфраструктурные проекты, то для Кыргызстана ККУЖД является практически приоритетным и крайне необходимым логистическим проектом.

Кроме того, Кыргызстан обладает крупными месторождениями металлов и полезных ископаемых. Однако отсутствие необходимой инфраструктуры, а также железной дороги, связывающей северные и южные регионы республики, препятствует освоению данных ресурсов и развитию добывающих отраслей промышленности. В связи с этим, правительство Кыргызстана начало строительство железной дороги Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече, которую планируется соединить с ККУЖД", - говорится в научном исследовании Наргизы Мураталиевой и Аббоса Бобохонова.

Кроме того, "новая ж/д магистраль общей протяженностью в 5470 км, будет намного короче других маршрутов: КНР-Монголия-РФБеларусь-ЕС (8650 км); КНР-Казахстан-Каспийское море-Азербайджан-Грузия-Турция-ЕС (9120 км); КНР-КазахстанТуркменистан-Иран-Турция-ЕС (10170 км); морской путь КНР-ЕС (более 10 тыс. км)".

Выгода для Узбекистана также очевидна, продолжают аналитики в своем исследовании.

И хотя "сегодня Узбекистан обладает системой транспортных коммуникаций с самой высокой плотностью в Центральной Азии. При транспортном обеспечении внешнеторговых операций используются коридоры в направлении портов Прибалтики, стран Европы, украинского порта Ильичевск, грузинских портов Поти и Батуми, на иранский порт Бендер-Аббас. Но замкнутость Центральной Азии внутри континента препятствует интеграции Узбекистана в систему международных экономических связей. Поэтому приоритетом остается создание новых транспортных коридоров во всех географических направлениях. В этом процессе проект ККУЖД стал одним из постоянных тем повестки дня узбекистанского руководства на встречах с лидерами Китая и Кыргызстана. Помимо этого, для ускорения данного вопроса руководство страны задействовало все причастные структуры государства от профильных госорганов до аналитических кругов.

Ташкент осознает стратегическую значимость проекта ККУЖД и считает, что ее осуществление на практике:

- предоставит возможность выхода на новые рынки и, самое важное, превратит регион в важный транспортно-логистический узел международного масштаба;

- даст возможность не только получить прибыль в качестве транзитной страны, но и обеспечит более короткий путь, облегчив взаимные торговые операции как с КНР и странами АТР, так и со странами Южной Азии, Ближнего Востока и далее Европы;

- приобретет доступ к портам стран Кавказа, Ближнего Востока и Северной Африки. Увеличение товарооборота через эту ж/д приведет к увеличению ВВП государств, что позволит облегчить и диверсифицировать экспорт своих продуктов на мировые рынки".

В самом же Китае имеется пословица "Не клади все яйца в одну корзину", что означает необходимость наличия альтернативных возможностей, позволяющих снизить потенциальные риски, в том числе в сфере транспорта и логистики, которая ныне находится в зависимом положении.

"Пекин осознает, что Центральная Азия имеет все шансы стать перекрестком транспортных коридоров, соединяющим Восток с Западом, Север с Югом, предоставляющим беспрецедентную возможность континентальное и безопасное соединение Китая с другими частями мира. В этой связи страны Центральной Азии рассматриваются ключевыми звеньями основного транспортного хаба на пересечении вышесказанных маршрутов.

По расчётам и прогнозам китайской стороны реализация ККУЖД откроет ряд возможностей:

- Создаст южный коридор Второго континентального транспортного моста и позволит открыть новые рынки сбыта продукции для производителей трех стран и активизации торгового обмена между ними. Она позволит расширить географию торговых путей из КНР в Европу, а поспособствует возможности осуществления перевозок грузов из Китая через КР и РУ в страны Ближнего Востока и Восточной Европы, в будущем в Южной Азии.

- Станет одним из кратчайших маршрутов транспортировки китайских грузов в ЕС. Согласно прогнозам, сокращение пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит порядка 900 км, а сроки уменьшатся на 7-8 суток (морская доставка за месяц). В то же время, по оценкам специалистов, по ж/д через Россию китайские товары в Европу доходят за 20-25 дней, через Казахстан – за 15-17 дней. Даст возможность перерабатывать местное сырье и экспортировать его в КНР, пользуясь новыми коридорами, снижающими транспортную составляющую в цене товара;

- Сблизит транспортные узлы Евразии и создаст один из ключевых целостных коридоров транспортных перевозок вдоль ОПОП и позволит активизировать взаимные обмены между народами и бизнес- кругами", - пишут в своем исследовании Наргиза Мураталиева и Аббос Бобохонов.


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URL: https://www.vb.kg/438098
Теги:
железная дорога, Китай, Узбекистан, Кыргызстан
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