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Бермет Борубаева: Демонтаж троллейбусов – удар по экологии Бишкека

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке группа экоактивистов и горожан организовала акцию протеста против планов городских властей по демонтажу троллейбусов. Событие собрало людей, обеспокоенных возможными экологическими последствиями такого шага.

Акция прошла в одном из парков столицы. Участники держали в руках плакат с лозунгом, призывающий сохранить экологически чистый вид общественного транспорта. Экоактивисты утверждают, что троллейбусы являются важной частью инфраструктуры города и помогают снижать уровень загрязнения воздуха.

По словам участников, демонтаж троллейбусов может привести к увеличению количества автомобилей на дорогах, что в свою очередь усугубит проблему пробок и загрязнения воздуха. Активисты требуют от властей пересмотреть свое решение и предложить альтернативные варианты обновления городского транспорта, которые не навредят экологии.

Экоактивистка Бермет Борубаева настоятельно призывает власти города остановить демонтаж троллейбусов, подчеркивая, что троллейбус - самый экологичный вид транспорта в Бишкеке, существующий более 70 лет.

"Мы настоятельно просим власти города остановить демонтаж троллейбусов. Троллейбус - это самый экологичный вид транспорта в городе, существующий более 70 лет. Его уничтожение приведет к миллионам долларов и миллиардам сомов потерь для городского бюджета.

Мы категорически против демонтажа троллейбусных линий, маршрутов и передачи троллейбусов. Троллейбус - единственный транспорт в городе с нулевыми эмиссиями. Вы начинаете его демонтировать, не согласовав это ни с жителями, ни с депутатами, ни с банком.

Эти действия наносят прямой вред жителям столицы, где уже высокая частота аллергий и заболеваний. По данным ПРООН, 13% болезней и смертей в Кыргызстане обусловлены загрязненным воздухом.

Вы говорите, что привезете электробусы. Мы не против электробусов, но они не должны дублировать маршруты экологичного общественного транспорта. Город расширился, и многие жители новостроек также хотят иметь нормальный транспорт.

Мы обсуждали этот вопрос с Азиатским банком развития, который также выступает против демонтажа троллейбусов. Европейский банк реконструкции и развития выделил 23 миллиона евро на обновление контактной сети и закупку новых троллейбусов. Мы до сих пор выплачиваем кредит за троллейбусы, которые вы хотите у нас забрать.

Мы хотим привлечь ваше внимание к факту, что уже демонтированы около 8-10 километров контактной сети по улицам Байтик Батыра и Ахунбаева", - заявила Борубаева.

Эксперт ОФ "Экомир" и фотограф Влад Ушаков призывает обратить внимание на саботаж общественного транспорта со стороны мэрии Бишкека. Он подчеркивает, что троллейбусы единственный экологичный вид транспорта в городе, уничтожаются без предоставления альтернативы, и призывает общественность требовать их восстановления.

"Я перестал ездить на машине и пользуюсь общественным транспортом. Поэтому я хорошо знаю все его проблемы. Десятый троллейбус был одним из немногих маршрутов, позволяющих экологично добраться из микрорайонов в центр города. Но теперь его просто отобрали.

Нынешняя мэрия должна нести ответственность за саботаж общественного транспорта.

Нам не дали никакой альтернативы - обещанные электробусы до нас еще не дошли, структура для их эксплуатации не создана, а троллейбусы у нас уже забирают. Линии, которые существовали на протяжении 70 лет, просто снимают по ночам. Это не они разрабатывали и планировали, а теперь они просто уничтожают.

Это саботаж со стороны мэрии, направленный на уничтожение общественного транспорта, единственного на данный момент экологического вида транспорта.

Мы, как общественность, должны подать заявления и донести до всех, что это недопустимо, и требовать восстановления троллейбусов. Это наше гражданское право. У нас отняли общественный транспорт люди, которые им не пользуются", - заявил Ушаков.

Жительница Бишкека Мария Абакирова подчеркивает важность сохранения троллейбусов в городе, отмечая их удобство, долговечность и экологичность.

"Знаете, я всегда езжу на троллейбусе, хотя пользуюсь и автобусами. Но троллейбусы мне нравятся больше.

Во-первых, троллейбусы просторны, удобны и уютны. В них комфортно и тепло зимой, прохладно летом. Кроме того, троллейбус – это долговечный и экономичный вид транспорта, гораздо лучше автобусов и другого транспорта. И, конечно, это самый экологичный транспорт, признанный во всем мире. Даже в Швейцарии, на которую мы хотим равняться, пользуются троллейбусами.

Троллейбус важен для сохранения здоровья. Сегодня многие молодые люди болеют серьезными заболеваниями, такими как инсульт. Это связано и с экологией. Если мы хотим заботиться о нации, стране и будущем наших детей, троллейбус должен остаться в Бишкеке", - сказала Абакирова.


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URL: https://www.vb.kg/438103
Теги:
экология, Бишкек, общественный транспорт, акция
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