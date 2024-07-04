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Садыр Жапаров провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретился с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином в городе Астана. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, главы государств обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайского двустороннего сотрудничества, ход реализации договоренностей на высшем уровне и совместных проектов в различных сферах.

Садыр Жапаров с удовлетворением отметил, что в рамках Шанхайской организации сотрудничества Кыргызстан и Китай имеют одинаковое понимание по важнейшим вопросам многостороннего взаимодействия, а также по другим вопросам взаимного интереса. Кыргызская Республика готова к тесному сотрудничеству с Китаем в рамках председательства этой страны в ШОС в 2024-2025 годах.

Президент Кыргызстана отметил, что высочайший уровень политического диалога дает отличную возможность для успешного продвижения экономической повестки между регионами Кыргызстана и Китая. Китай – один из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана, из года в год наблюдается поступательная положительная динамика роста товарооборота между двумя странами.

Кроме того, Садыр Жапаров обозначил проект строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", который является ключевой составляющей инициативы "Один пояс - один путь" и подчеркивает его значимость как символ сотрудничества между странами.

Он акцентировал, что успешно завершен политический этап проекта с подписанием трехстороннего межправительственного Соглашения о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", и теперь следующий шаг – утверждение более детализированного коммерческого соглашения.

Президент Садыр Жапаров также затронул вопрос относительно открытия в этом году нового пункта пропуска "Бедель" на кыргызско-китайской границе и последующее строительство автомобильной дороги "Барскоон-Учтурфан-Аксу". Он с удовлетворением отметил, что открытие пункта пропуска "Бедель" было включено в план Правительства Китая на 2024 год, и что ожидается завершение внутренних процедур китайской стороны.

Вместе с тем, Садыр Жапаров добавил, что профильные ведомства Кыргызстана уже работают над составлением ТЭО маршрута автодороги "Барскоон-Учтурфан-Аксу", согласованного рабочими группами обеих стран в ходе совместных исследований.

В ходе беседы президент КР пригласил Си Цзиньпина посетить с визитом Кыргызстан в удобное для него время.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай заинтересован в развитом Кыргызстане и поддерживает страну в проводимых реформах. Китайская сторона готова укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Кыргызстаном по всем направлениям.

Он также отметил важность удвоения взаимной торговли и открытость китайских рынков для импорта экологически чистой продукции из Кыргызстана. Объем взаимного товарооборота из года в год увеличивается, составив по итогам 2023 года около 20 млрд долларов, важно прилагать усилия к увеличению торгово-экономических показателей.

Вместе с тем лидер Китая с удовлетворением констатировал об увеличении количества авиарейсов между двумя странами, отметив готовность поддержать открытие авиасообщения по маршруту Ош - Кашгар. Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что грузовые и пассажирские перевозки между Китаем и Кыргызстаном достигли допандемийного периода.

Говоря о проекте строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", Лидер КНР отметил, что состоявшееся недавно подписание трехстороннего межправительственного Соглашения о сотрудничестве в совместном продвижении данного проекта заложило правовую основу.

Председатель КНР, пользуясь случаем, также пригласил президента Садыра Жапарова посетить с визитом Китай в удобное для него время.

Кроме того, в ходе переговоров стороны затронули вопросы сотрудничества в энергетическом секторе, транспортно-логистическом, в инвестировании и культурно-гуманитарной сфере.

По итогам встречи подписаны документы о расширении сотрудничества между двумя странами в области экспорта сельскохозяйственной продукции, регионального взаимодействия и средств массовой информации.


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URL: https://www.vb.kg/438104
Теги:
Китай, президент, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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