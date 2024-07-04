ШОС растет - ее влияние в Евразии тоже

В эти дни в столице Казахстана проходит саммит ШОС. На это крупное мероприятие прибыли главы государств и правительств 16 стран: Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана.

Этот саммит уже называют самым значимым международным событием последних лет и ожидания от него очень высокие.

Предыдущий саммит Шанхайской организации сотрудничества проводился в виртуальном формате. То есть последний раз главы государств-членов встречались два года назад – в Самарканде. Однако считается, что именно очные встречи лидеров наиболее эффективны и содержательны, поэтому на Астанинском саммите помимо общих мероприятий, запланировано много двусторонних встреч между лидерами государств, стремящихся обсудить общие актуальные проблемы.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, к слову, проведет на полях ШОС двусторонние встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом

Широкий обмен мнениями предполагает и тематика предстоящего саммита – "Укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию". Она как никогда актуальна в сегодняшней геополитической ситуации.

"В настоящей геополитической турбулентности - мы стоим практически на пороге ядерной войны - среди международных объединений, таких как НАТО, Европейский союз СНГ, БРИКС и так далее. ШОС он наиболее влиятельный. На саммите в Астане ШОС пытается найти, по предложению Токаева, формулу мира. И, поскольку в мероприятии принимает участие генсек ООН, к этой рекомендации, думаю, отнесутся серьезно", - считает политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, если формула мира Токаева будет утверждена, то она станет отправной точкой для всех дальнейших переговоров по тем или иным вопросам.

"Он предложит формулу мира, которую поддержат все страны ШОС, а это 40% населения. Плюс еще арабские страны, которые на подходе вступление в ШОС. Поэтому ШОС становится более сплоченным конгломератом, чем, допустим, БРИКС. ШОС будет иметь более четкие очертания, политические, геополитические и он будет представлять основным, скажем, носителем восточной цивилизации", - говорит политолог.

Кроме того, саммит впервые проходит в формате ШОС+. То есть кроме государств-членов участие в нем принимают также страны-наблюдатели и партнеры по идеологии.

Один из самых ожидаемых результатов нынешнего саммита ШОС - это то, что Беларусь станет одним из членов организации. В 2020 году Минск, до этого пытавшийся балансировать между Востоком и Западом, определился со своим геополитическим выбором. После попытки госпереворота Александр Лукашенко сделал выбор в сторону Востока. Вступление в ШОС официально закрепит этот выбор, который, надо отметить, вполне логичен, поскольку Беларусь поддерживает прекрасные отношения с ключевыми державами организации - Россией, Китаем, Ираном, Индией.

Как ожидается, по итогам этого саммита будет принят целый ряд важных документов. В частности, по инициативе Казахстана будет проработана возможность создания совместного институционного фонда ШОС, что позволило бы сформировать при организации пул свободных денег, которые могли бы инвестироваться в перспективные, многосторонние проекты на пространстве организации.

Очевидно, что валютами этого фонда, если решение об его учреждении будет принято, станут национальные. Это стало бы закономерным продолжением политики организации по увеличению доли и значения нацвалют в торговых операциях между странами-участницами организации.

В прошлом году страны ШОС уже утвердили соответствующую дорожную карту и эффект ощущается уже сегодня. Скомпрометированные излишней политизацией доллар и евро уступают национальным валютам: Россия и Кыргызстан на 83% торгуют в сомах и рублях. С Китаем у России примерно такая же ситуация - свыше 80% торговли осуществляется в рублях и юанях.

На саммите также вероятно будет обсуждаться подключение партнеров по ШОС к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Актуальность этой инициативы повышается в нынешних условиях, когда из-за конфликтных ситуаций в некоторых регионах появилась необходимость в транзитно-транспортных путях. В этой связи роль Центральной Азии, Казахстана очень сильно подросла в логистических цепочках.

Кроме того, предполагается, что будет принята стратегия развития энергетического сотрудничества ШОС до 2030 года. Документ инициирован Казахстаном и ожидается, что он станет базовым для всех последующих совместных начинаний в сфере энергетики и будет способствовать региональной интеграции.

В рамках этой стратегии будет реализована и кыргызская инициатива о создании Международного энергетического торгового центра. Это предложение, напомним, прозвучало на первом Международном энергетическом форуме ШОС, проходившем в Циндао. Центр должен стать гарантийной и информационной платформой для разработки и согласования решений в сфере финансов\, логистики, расчетов и таможни.

Вместе с тем участники саммита обсудят и сотрудничество в сфере охраны окружающей среды. 2024 год объявлен Годом экологии ШОС и были разработаны десятки важных документов, касающихся взаимодействия в сфере развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма, эффективного управления отходами. А также преодоления климатических вызовов и связанных с этих угроз в области экономической и энергетической безопасности.

За 23 года с момента основания Шанхайская организация сотрудничества стала региональной организацией сотрудничества с самой большой территорией, самым большим населением в мире и огромным потенциалом развития. Участников ШОС связывают узы дружбы, союзничества и конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества.

Роль и влияние этой организации растет также на фоне процессов, связанных с изменением мирового порядка, инициированных Россией. Это способствует формированию новых центров силы, свободных от давления держав, возомнивших себя гегемонами, и вольных принимать консенсуальные решения, устраивающие все стороны.

Наша республика держит курс на углубление интеграционных связей в экономических и иных объединениях с участием России. Это позволяет Кыргызстану сохранять уверенность в стабильном будущем, в сохранении суверенитета и безопасности от угроз, которые сегодня создает коллективный Запад, намеревающийся любыми способами сохранить за собой мировое господство.