Беларусь вступила в ШОС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о вхождении Беларуси в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает ТАСС.

"Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято", - заявил Токаев после подписания документа о приеме республики в члены ШОС. Казахстанский лидер в этой связи поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Беларусь стала 10 членом организации.

4 июля в Астане открылся саммит ШОС. В настоящее время организация состоит из 26 стран - 10 государств-членов, 2 наблюдателей и 14 партнеров по диалогу.