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Беларусь вступила в ШОС

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о вхождении Беларуси в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает ТАСС.

"Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято", - заявил Токаев после подписания документа о приеме республики в члены ШОС. Казахстанский лидер в этой связи поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Беларусь стала 10 членом организации.

4 июля в Астане открылся саммит ШОС. В настоящее время организация состоит из 26 стран - 10 государств-членов, 2 наблюдателей и 14 партнеров по диалогу.


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URL: https://www.vb.kg/438108
Теги:
Беларусь, ШОС
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