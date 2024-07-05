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ЕАЭС укрепляет экономику через отказ от доллара и переход на нацвалюты

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Доля доллара США во взаиморасчетах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по итогам 2023 года упала до десятилетнего минимума. Это не неожиданность, а результат планомерной политики стран-участниц союза по отказу от доллара США. И если еще пару лет назад многие сомневались в необходимости такого перехода, то после того, как Запад политизировал долларовые активы, даже у тех, кто свято верил в американскую валюту, больше не осталось никаких иллюзий.

Евразийское экономическое партнерство строится на основе добровольных договоренностей и национальных потребностей. Главное преимущество - взаимовыгодность сотрудничества стран-участниц, которая подтверждается фактами.

По итогам января-декабря 2023 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) ЕАЭС увеличился на 3,8% по сравнению с 2022 годом и составил $2 трлн 391,9 млрд. Статистика показывает, что вклад в этот рост внесли все страны-участницы ЕАЭС. Больше всего ВВП в рассматриваемом периоде вырос в Армении - на 8,7%, в Кыргызстане - на 6,2%, Казахстане - на 5,1%. Россия и Беларусь продемонстрировали увеличение ВВП на 3,6% и 3,9% соответственно.

По прогнозу Евразийского банка развития, в этом году страны региона ожидают еще более внушительные результаты. Аналитики уверены, что самый существенный рост продемонстрирует экономика Армении - сразу на 7,5%. Кыргызстан и Казахстан покажут увеличение ВВП на 5,5% и 5% соответственно. Позитивная динамика, по их мнению, продолжится и в 2025 году, в Армении ожидается рост валового продукта на 4,2%, в Казахстане - на 5,5% и в Кыргызстане на 5,3%.

Все эти данные показывают, что в ЕАЭС экономики стран-участниц растут синхронно, за счет взаимообогащения. И одним из эффективных инструментов этого остается торговля. За последние десять лет ее объем между государствами объединения практически удвоился, достигнув $90 млрд.

Конечно, распределение объемов торговли неравномерно, что связано с экономическими и демографическими отличиями стран-участниц ЕАЭС. Например, более 60% товарооборота приходится на Россию, в то время как у других стран доля меньше. Однако, если смотреть не на абсолютные показатели, а на динамику прироста, то позитивную тенденцию демонстрируют все страны объединения.

Например, если торговля между Кыргызстаном и ЕАЭС в 2015 году, при вступлении нашей республики в союз, оценивалась в $2,5 млрд, то по итогам 2023 года она достигла $4 млрд 357,3 млн, из которых $2 млрд 930,8 млн пришлось только на РФ. В результате взаимная торговля республики с ЕАЭС выросла на 76%.

К слову, хотя мы и привыкли считать взаимную торговлю стран ЕАЭС в долларах США, сегодня она уже практически полностью перешла на расчеты в национальных валютах стран-участниц союза. По итогам 2023 года доля доллара во взаиморасчетах упала до десятилетнего минимума и составила всего 10,6% (для сравнения, в 2014 году она оценивалась в 26,3%).

Его место во взаимных платежах заняли нацвалюты. В 2023 году их доля выросла до 84,6%. Больше всего расчетов проводилось в российских рублях - 81,3% от всего объема платежей. За последние десять лет роль рубля во взаиморасчетах выросла на 13,9 процентного пункта, отыгранных у "американца".

Также товары и услуги в ЕАЭС оплачиваются в тенге, армянских драмах, сомах. Общая доля расчетов в других валютах выросла с 0,9% до 2,1%.

"Валюта - это один из атрибутов, который делает каждую страну самодостаточной и суверенной. Востребованность национальной валюты за пределами страны делает ее котируемой и признанной. Поэтому, конечно, переход на национальные валюты говорит о том, что наш сом будет оборачиваться в союзе. Тем самым расплачиваясь между собой национальной валютой страны ЕАЭС будут поддерживать их, они станут более устойчивыми и менее подвержены внешним шокам", - отмечает экс-депутат парламента Евгения Строкова.

Кроме того, говорит она, очень важно, что это снизит издержки, связанные с торговлей.

"Еще пару лет назад мы, чтобы купить ту же нефть в России или зерно в Казахстане вынуждены были конвертировать сомы в доллары, а потом уже покупать необходимый нам товар. Во-первых, стоимость, номинированная в иностранной валюте, всегда могла измениться к сому, подешеветь или подорожать. Последнее чаще. Во-вторых, продается товар в сомах, а значит всегда есть риск не вернуть свое. Ну, конечно, сейчас, когда доллар стал предметом политики, мы видим, что его может быть довольно сложно купить в нужных объемах. Отсюда дополнительные сложности. Всех их мы можем избежать, рассчитываясь в своих валютах в ЕАЭС", - резюмирует Строкова.

Нередко, когда речь идет о том, что ЕАЭС в достаточно короткие сроки удалось минимизировать долю доллара в расчетах внутри союза, звучит мнение о том, что это вынужденная мера, связанная исключительно с санкционной политикой Запада в отношении России. В этом есть доля правды. Санкции в отношении главного партнера всех государств ЕАЭС действительно сыграли свою роль. Но вовсе не ту, что нам пытаются преподнести. Отказ от доллара связан не с невозможностью проведения в нем расчетов (было бы желание, а способ найдется), это обусловлено как раз отсутствием желания торговать в американской валюте.

Даже если опустить проблему колоссальных издержек при расчетах в долларах США ввиду серьезной волатильности на валютных рынках, решение Запада заморозить валютные активы России стало смертельным приговором для американской валюты. Этот шаг дискредитировал ее в глазах мирового сообщества - всем стало понятно, что коллективный Запад может ограбить любую другую страну также как сделал это сейчас с РФ.

Необходимо отметить, что зависимость от доллара в странах ЕАЭС снижается независимо друг от друга. С 2020 года расчеты за экспорт в третьи страны в американской валюте на 23,9 процентного пункта сократила Беларусь, на 9,4 процентного пункта - Казахстан и на 41,7 процентного пункта - Кыргызстан. Также наша страна снизила на 19,9 процентного пункта оплату в долларах за импорт.

Таким образом, справедливо будет сказать, что отказ от доллара - это коллективное решение стран-участниц ЕАЭС, которые прекрасно понимают все риски, связанные с использованием доллара в платежах, а также экономическую целесообразность перехода на национальные валюты - минус курсовые колебания и свобода от импортируемой инфляции.

Важно, что санкции в отношении России не привели к тому, что из-за новых более сложных условий сотрудничества с ней партнеры стали отказываться от работы с ней. Напротив, это во многом укрепило взаимодействие РФ с дружественными государствами. На примере Кыргызстана, которому Россия помогает решать задачи модернизации экономики, вкладывается в запуск новых производств, создавая в стране рабочие места, мы можем судить о том, как дружит Россия. Она делает многое для того, чтобы сотрудничество с ней было по-настоящему выгодным для всех сторон, не ставя свои интересы выше других.


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URL: https://www.vb.kg/438111
Теги:
Россия, ЕАЭС, доллар
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