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Инженерный IT-колледж проводит День открытых дверей

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Lights Academy College приглашает всех на День Открытых Дверей, который состоится 6 июля 2024 года. Это уникальная возможность для выпускников 9-го класса и будущих студентов узнать о самых перспективных профессиях в сфере IT, встретиться с преподавателями и получить ответы на все интересующие вопросы.

Дата мероприятия: 6 июля 2024 года

Время: 10:00 - 15:00 часов

Место: Кыргызстан, город Бишкек, ул. Сухэ-Батора, 23.

Почему нужно выбрать нас?

• Поступление без вступительных экзаменов.

• Первоначальный взнос всего 30%.

• Усиленное изучение английского языка в первый год.

• Вся образовательная программа на английском языке.

• Возможность официального трудоустройства в Японии и Германии.

• Гибкость в обучении: дистанционные и онлайн программы.

Программа мероприятия включает:

• 10:00 - 10:30: Регистрация участников

• 10:30 - 11:30: Перспективы профессий в сфере IT:

• Программная инженерия

• Кибербезопасность

• IT и предпринимательство

• STEM-педагогика

• 11:30 - 12:00 Вопросы и ответы

• 12:00 - 13:00: кофе брейк

• 13:00 - 14:00 Профориентация для выпускников 9-го класса и будущих студентов

• 14:00 - 15:00:

Мини-игра Кахут и раздача мини-подарков:

• Участие в викторине

• Вручение подарков победителям

Для всех участников будет организован кофе-брейк.

Особые предложения для поступивших:

• Новый ноутбук высокой мощности в подарок.

• 25% скидка на обучение.

• Бесплатный доступ к курсам стоимостью до $100 для первых 10 абитуриентов.

Информация о колледже:

Lights Academy College – это современное образовательное учреждение, которое готовит специалистов в области информационных технологий, предоставляя им конкурентоспособные навыки и знания, востребованные на международном рынке труда.

Для дополнительной информации и подтверждения участия:

Телефон: 0-501-990-550, 0-755-990-550Электронная почта: a.kowueva@gmail.comQR-код для перехода в WhatsApp: [вставить QR-код]

О колледже:

Lights Academy College – это ваш путь к успешной карьере в сфере информационных технологий. Мы предлагаем обучение по самым актуальным направлениям, усиленное изучение английского языка и гарантируем трудоустройство в развитых странах. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир безграничных возможностей!

Мы будем рады видеть представителей СМИ на нашем мероприятии и надеемся на ваше информационное освещение этого важного события.


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URL: https://www.vb.kg/438112
Теги:
школа, Бишкек
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