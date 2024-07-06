На Иссык-Куле изъяли крупную партию синтетических наркотиков

Оперативникам службы борьбы с незаконным оборот наркотиков УВД Иссык-Кульской области поступила оперативная информация о том, что неизвестные лица на территории области занимаются незаконным изготовлением наркотических средств, с последующей реализацией в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Данная информация была зарегистрирована в едином реестре учета преступлений УВД Иссык-Кульской области и следственной службой было возбуждено уголовное дело по статье 282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведенных следственных и оперативно – розыскных мероприятий оперативниками СБНОН УВД Иссык-Кульской области совместно с коллегами УГКНБ по Иссык-Кульской области были установлены подозреваемые лица. Ими оказались 21-летние уроженец города Балыкчы А.Н. и уроженец села Григорьевка Иссык-Кульского района З.Т., которые 27-июня были задержаны на территории города Бишкек.

В ходе проведенных личного обыска и неотложного обыска по месту их проживания в городе Бишкек было обнаружено и изъято в качестве вещественных доказательств вещества растительного происхождения, специальные ингредиенты, электронные весы, оборудование для расфасовки и полиэтиленовые пакетики.

Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятые растительные вещества относятся к психотропным и синтетическим наркотическим веществам, известные под названием "Спайс" и "Мефедрон". Общий вес изъятого наркотических веществ составил 2 килограммов 270 граммов.

При проведении дальнейших следственных мероприятий было установлено, что подозреваемые А.Н. и З.Т. с февраля месяца текущего года начали заниматься закладкой синтетических наркотических средств, а после чего решили самим заниматься изготовлением и распространением синтетических наркотиков. Для этой цели, они сняли квартиру в городе Бишкек, где изготавливали синтетические наркотики, а после чего закладывали их на территориях города Бишкек, Иссык-Кульской и Нарынской областях виде "Бомбочек" (Оптовые закладки). В последствии через "Телеграмм канал" указывали данные места для распространителей в единичном экземплярах.

В ходе проведенных следственных мероприятий на территориях города Бишкек, Иссык-Кульской и Нарынской областях было установлено 638 закладок, где были изъяты вещества с растительным происхождением, расфасованные в полиэтиленовые пакеты.

Проведенная судебно-химическая экспертиза подтвердила, что изъятые вещества относятся к психотропным и синтетическимим наркотическим веществам, общий вес которого составил 1 килограмм 640 граммов.

По предварительным данным следствия, рыночная стоимость всего изъятых синтетических наркотических средств у подозреваемых А.Н. и З.Т. на "черном рынке" составляет свыше 6 миллионов сомов.

Решением следственной судьи Каракольского городского суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в период проведение следственных мероприятий виде ареста сроком на 2 месяца.

В рамках возбужденного уголовного дела продолжаются следственные мероприятия.