В Кербене выявили незаконную передачу 53 участков гражданам

Служба земельного и водного надзора Минводсельхоза КР провела проверку в мэрии г.Кербен Джалал-Абадской области и выявила нарушения законодательства.

Так, соответствующие должностные лица указанной мэрии, грубо нарушив требования Закона КР №145 "О переводе (трансформации) земельных участков" передали 53 гражданам земельные участки площадью от 600 до 1500 квадратных метров в частную собственность.

Кроме того установлено, что несколько земельных участков, пригодных для ведения сельского хозяйства, переданы в частную собственность на основании "Положения Кыргызской Республики о порядке и условиях предоставления права собственности или аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности" утвержденного постановлением № 571 от 23 сентября 2011 г. Материалы, для юридической оценки, переданы в ГКНБ КР.