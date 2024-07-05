Погода
$ 85.90 - 86.52
€ 92.07 - 93.00

Иссык-кульский спасатель: Каждая спасенная жизнь для меня – это победа

119  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мирлан Усубакунов – человек, чья жизнь неразрывно связана с военной службой и спасательными операциями на берегах Иссык-Куля. За восемь лет службы спасательным работником ему удалось спасти множество людей, находившихся в опасных ситуациях на воде.

"Только в прошлом году я помог вытащить из воды 45 человек", - говорит он с гордостью. "Каждая спасенная жизнь для меня – это победа".

Иссык-Куль, находящийся на высоте 1639 метров над уровнем моря, имеет уникальный горно-морской климат, требующий от спасателей особой готовности и адаптации. "Климатические условия здесь специфические, и адаптация к ним играет ключевую роль в обеспечении безопасности отдыхающих", - отмечает спасатель.

Одним из основных вызовов, с которыми сталкиваются спасатели, является случайное или неосторожное поведение отдыхающих. "Часто причиной несчастных случаев становится алкогольное опьянение", - добавляет он. "Это создает дополнительные риски для всех, кто находится у воды или на ней".

На вопрос о том, кого он спасает чаще всего – детей или взрослых, Усубакунов отвечает: "Обоих одинаково. Каждая жизнь имеет для меня одинаковую ценность".

"Я горжусь своей профессией и командой, с которой работаю", - делится спасатель. "Наша команда сплочена и готова к действию в любое время.

Он призывает отдыхающих соблюдать правила безопасности и проявлять уважение к природе Иссык-Куля, который он считает настоящей жемчужиной Кыргызстана. "Это место, которое мы должны беречь и наслаждаться его красотой вместе", - подчеркивает спасатель.

По словам Усубакунова, рабочий день спасателя начинается в 8 утра и заканчивается в 19:00, но дежурство и готовность к оперативному реагированию продолжаются круглосуточно. Сезон активного отдыха на Иссык-Куле обычно начинается в конце июня и продолжается до начала октября, и спасатели всегда готовы предотвратить любые возможные происшествия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438121
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  