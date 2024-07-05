Иссык-кульский спасатель: Каждая спасенная жизнь для меня – это победа

Мирлан Усубакунов – человек, чья жизнь неразрывно связана с военной службой и спасательными операциями на берегах Иссык-Куля. За восемь лет службы спасательным работником ему удалось спасти множество людей, находившихся в опасных ситуациях на воде.

"Только в прошлом году я помог вытащить из воды 45 человек", - говорит он с гордостью. "Каждая спасенная жизнь для меня – это победа".

Иссык-Куль, находящийся на высоте 1639 метров над уровнем моря, имеет уникальный горно-морской климат, требующий от спасателей особой готовности и адаптации. "Климатические условия здесь специфические, и адаптация к ним играет ключевую роль в обеспечении безопасности отдыхающих", - отмечает спасатель.

Одним из основных вызовов, с которыми сталкиваются спасатели, является случайное или неосторожное поведение отдыхающих. "Часто причиной несчастных случаев становится алкогольное опьянение", - добавляет он. "Это создает дополнительные риски для всех, кто находится у воды или на ней".

На вопрос о том, кого он спасает чаще всего – детей или взрослых, Усубакунов отвечает: "Обоих одинаково. Каждая жизнь имеет для меня одинаковую ценность".

"Я горжусь своей профессией и командой, с которой работаю", - делится спасатель. "Наша команда сплочена и готова к действию в любое время.

Он призывает отдыхающих соблюдать правила безопасности и проявлять уважение к природе Иссык-Куля, который он считает настоящей жемчужиной Кыргызстана. "Это место, которое мы должны беречь и наслаждаться его красотой вместе", - подчеркивает спасатель.

По словам Усубакунова, рабочий день спасателя начинается в 8 утра и заканчивается в 19:00, но дежурство и готовность к оперативному реагированию продолжаются круглосуточно. Сезон активного отдыха на Иссык-Куле обычно начинается в конце июня и продолжается до начала октября, и спасатели всегда готовы предотвратить любые возможные происшествия.