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За растрату имущества на 13 млн сомов задержан заведующий складом "ОшПЭС"

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По факту растраты вверенного имущества задержан ответственный сотрудник ОАО "ОшПЭС" - гражданин А.С.М. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, с 2019 по 2022 гг. ОАО "ОшПЭС" приобретало для своих нужд используемые при работе различные товарно-материальные ценности, в том числе железобетонные опоры марки "СВ 110-3,5" и "СВ 95-2", арматуры "Д16", изоляторы "ИПТВ-10", кислородные баллоны, припой "А", провода "А-35", "А-50", "А-70" и др.

В рамках проведенной комиссионной проверки инвентаризации выявлены факты недостачи вышеуказанных товарно-материальных ценностей по 49 позициям на общую сумму 13 млн 213 тысяч 960 сомов.

На основании заключения комиссии по факту недостачи товарно-материальных ценностей было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.210 ч.4 п.1 (растрата вверенного имущества) УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что за сохранность товарно-материальных ценностей на тот период был ответственен заведующий центральным складом ОАО "ОшПЭС".

По результатам следствия гражданин "А.С.М" был задержан и водворён в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и других причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/438131
Теги:
ГКНБ, задержание, Ош, растрата
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