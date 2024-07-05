Кыргызстан получил 16 путевок на Летние Олимпийские игры 2024

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с членами и тренерами сборных команд по дзюдо, боксу, плаванию и легкой атлетике, которые представят Кыргызскую Республику на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, встреча прошла в формате открытого диалога, в рамках которого глава ГКНБ пожелал успехов спортсменам - участникам Олимпийских игр.

В ходе встречи участники подняли ряд проблем, которые касаются закупки спортивного оборудования, финансового обеспечения спортсменов, тренеров во время проведения сборов и на соревнованиях.

В данном контексте Камчыбек Ташиев отметил особое внимание и всемерную поддержку со стороны государства национальных сборных команд, принимающих участие на летних Олимпийских играх 2024 года. И все вопросы, которые озвучили спортсмены будут проработаны профильными государственными органами и учтены в дальнейшей работе.

В качестве мотивации и материальной поддержки участникам Олимпийских игр по поручению президента Садыра Жапарова, глава ГКНБ вручил им денежные призы и подарки, выразил уверенность в том, что кыргызские спортсмены добьются побед и привезут домой призовые медали.

Также, на встрече со спортсменами Ташиев подчеркнул, что развитие современной спортивной инфраструктуры во всех регионах страны, постройка новых спортивных объектов находится под личным контролем Садыра Жапарова. "Встречи с жителями региона показали, что в каждом муниципальном образовании необходим физкультурно-оздоровительный комплекс" - сказал он.

Справочно: с учетом утверждённого итогового списка Кыргызская Республика получила шестнадцать путевок на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.