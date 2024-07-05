На юге иностранцы-эктремисты незаконно получали гражданство Кыргызстана

Пресечена деятельность незаконного канала по изготовлению и сбыту официальных документов на территории Кара-Суйского района. Об этом сообщате пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, через выявленный канал систематически изготавливались официальные документы для иностранных граждан, причастных к религиозно-экстремистским организациям, на основании которых последние легализовывались на территории КР путем незаконного получения гражданство Кыргызстана.

2 июля были проведены обыски по местам жительства "Б.Г.Ж." и "Б.Д.Г.", где были изъяты пустые медицинские свидетельства о рождении, свидетельства о смерти с гербовыми печатями, паспорта граждан КР и соседних государств. Кроме этого, были выявлены запрещенные экстремистские материалы и листовки РЭО "Хизбут-Тахрир".

В настоящее время в рамках уголовного дела следственными органами проводится соответствующая работа по установлению других причастных лиц, оказывавших содействия в незаконном получении паспортов и других документов.