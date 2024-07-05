В Бишкеке дали старт строительству многофункционального городка

В городе Бишкек по поручению президента Садыра Жапарова прошла закладка капсулы под строительство многофункционального городка. Об этом сообщает столинчный муниципалитет.

По его данным, на мероприятии присутствовали управляющий делами президента КР Каныбек Туманбаев, мэр Айбек Джунушалиев, директор государственного предприятия "Кыргызстройсервис" и другие.

Многофункциональный рыночный комплекс с жилыми кварталами, автовокзалом и автосборочным заводом будет расположен на западной стороне улицы Ю. Фучика. Общая площадь проектируемой территории составляет 162 га.

Условно предлагаемый для строительства участок разделен на три большие территории: торговая, промышленная и жилая. Все они будут разделены парковыми зонами.

Торгово-рыночный комплекс будет включать в себя большой ряд магазинов, павильонов и кафе, расположенных на четырех этажах. Первые этажи будут занимать торговые ряды с продуктами питания. На остальных этажах будут размещаться точки торговли промышленными, текстильными и хозяйственными товарами.

Здание рынка имеет округлую форму, разделяемую двумя объемными входными группами. Также здание имеет еще два отдельных входа. Внутренний двор здания рынка разделен на две зоны: крытый оптовый рынок со стеклянной кровлей и большую зону отдыха.

На прилегающей территории торгового комплекса планируется возведение отеля, большого автовокзала и бизнес-центра.

Кроме этого, на территориях, прилегающих к строительным рынкам, предлагается разместить следующие объекты: мечеть, медицинский и спортивный центры, ресторан.

На юге проектируемого участка планируется возведение большого жилого комплекса, включающего в себя 58 четырехэтажных многоквартирных домов, школы и детского сада.

В секторе жилой застройки планируется проектирование зон отдыха, придомовых парковок и детских игровых площадок. Зеленый парк, граничащий с жилым комплексом, будет включать в себя: зону культурно-массовых мероприятий, спортивно-оздоровительную воркаут-площадку, детскую площадку-городок и прогулочную зону для тихого отдыха.

На территории комплекса планируется возведение медицинского центра с поликлиникой и спортивного комплекса с бассейном.

Этот масштабный проект направлен на улучшение городской инфраструктуры и повышение качества жизни наших граждан. Также он решает проблемы городских пробок за счет перемещения Западного автовокзала и Ошского рынка в новый комплекс.