Погода
$ 85.90 - 86.52
€ 92.07 - 93.00

В Бишкеке дали старт строительству многофункционального городка

190  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Бишкек по поручению президента Садыра Жапарова прошла закладка капсулы под строительство многофункционального городка. Об этом сообщает столинчный муниципалитет.

По его данным, на мероприятии присутствовали управляющий делами президента КР Каныбек Туманбаев, мэр Айбек Джунушалиев, директор государственного предприятия "Кыргызстройсервис" и другие.

Многофункциональный рыночный комплекс с жилыми кварталами, автовокзалом и автосборочным заводом будет расположен на западной стороне улицы Ю. Фучика. Общая площадь проектируемой территории составляет 162 га.

Условно предлагаемый для строительства участок разделен на три большие территории: торговая, промышленная и жилая. Все они будут разделены парковыми зонами.

Торгово-рыночный комплекс будет включать в себя большой ряд магазинов, павильонов и кафе, расположенных на четырех этажах. Первые этажи будут занимать торговые ряды с продуктами питания. На остальных этажах будут размещаться точки торговли промышленными, текстильными и хозяйственными товарами.

Здание рынка имеет округлую форму, разделяемую двумя объемными входными группами. Также здание имеет еще два отдельных входа. Внутренний двор здания рынка разделен на две зоны: крытый оптовый рынок со стеклянной кровлей и большую зону отдыха.

На прилегающей территории торгового комплекса планируется возведение отеля, большого автовокзала и бизнес-центра.

Кроме этого, на территориях, прилегающих к строительным рынкам, предлагается разместить следующие объекты: мечеть, медицинский и спортивный центры, ресторан.

На юге проектируемого участка планируется возведение большого жилого комплекса, включающего в себя 58 четырехэтажных многоквартирных домов, школы и детского сада.

В секторе жилой застройки планируется проектирование зон отдыха, придомовых парковок и детских игровых площадок. Зеленый парк, граничащий с жилым комплексом, будет включать в себя: зону культурно-массовых мероприятий, спортивно-оздоровительную воркаут-площадку, детскую площадку-городок и прогулочную зону для тихого отдыха.

На территории комплекса планируется возведение медицинского центра с поликлиникой и спортивного комплекса с бассейном.

Этот масштабный проект направлен на улучшение городской инфраструктуры и повышение качества жизни наших граждан. Также он решает проблемы городских пробок за счет перемещения Западного автовокзала и Ошского рынка в новый комплекс.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438139
Теги:
мэрия, Садыр Жапаров, строительство, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  