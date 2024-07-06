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Лейбористская партия выигрывает выборы в Британии впервые за 19 лет

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Оппозиционная Лейбористская партия побеждает на выборах в парламент Великобритании. Как передает телеканал Sky News, согласно промежуточным итогам, лейбористы гарантировали себе необходимое большинство для формирования нового правительства. Консервативная партия одерживала победу на четырех последних парламентских выборах и находилась у власти 14 лет. Лейбористы выигрывали выборы в последний раз в 2005 году. Явка составила 59%.

По итогам подсчета бюллетеней в 573 из 650 избирательных округах, лейбористы уже получили 385 парламентских мандатов из 560. По прогнозу на основе экзит-полов, они могут получить 410 мест. На втором месте расположилась партия консерваторов с 95 местами, на третьем - либеральные демократы с 56. Шотландская национальная партия получает 7 мест. Партия реформ - 4.

Премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Риши Сунак признал, что возглавляемая им консервативная партия проиграла. Он рассказал, что позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру и поздравил с победой. "Я беру на себя ответственность за поражение",- сказал премьер-министр.

Ожидается, что после окончательного подведения итогов король Великобритании Карл III поручит лидеру победившей партии сформировать новое правительство. После чего лидер отправится в резиденцию на Даунинг-стрит и обратится к нации уже как новый премьер-министр.

По итогам выборов глава Минобороны страны Грант Шаппс потерял место в парламенте страны. Он проиграл своему оппоненту от партии лейбористов Эндрю Льюину, который набрал почти 20 тысяч голосов. При этом в парламент впервые прошел идеолог брексита Найджел Фарадж. До этого он семь раз баллотировался, но всегда проигрывал.

Источник: Коммерсантъ


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URL: https://www.vb.kg/438141
Теги:
Великобритания, выборы, парламент
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