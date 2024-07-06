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В аэропортах Турции ужесточат правила досмотра пассажиров

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Парламент Турции одобрил поправки к закону о гражданской авиации, ужесточающие процедуру досмотра пассажиров в аэропортах, сообщил телеканал HaberTurk. Так, сотрудники службы безопасности смогут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки.

Правила досмотра касаются как личного багажа, так и электронных устройств. Если пассажир откажется предоставить свои вещи для досмотра, сотрудники имеют право не пустить его в аэропорт или в зону вылета. Запрещенные к провозу предметы будут конфискованы на месте. Одобренные парламентом поправки также вводят штрафы на сумму от $620 до $15,6 тыс., если экипаж самолета не сообщит властям о нарушениях на борту во время полета.

О подготовке поправок министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу сообщал в мае. По его словам, сотрудники службы авиационной безопасности будут осматривать багаж под контролем правоохранительных органов. В основных аэропортах Турции (в Анталье, Измире, Бодруме) существует два пункта досмотра: первый при входе в зону общего доступа, второй - после проверки документов.

Истоник: Коммерсантъ


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URL: https://www.vb.kg/438143
Теги:
аэропорт, Турция
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