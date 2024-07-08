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Уральская Торгово-промышленная палата готова работать с Кыргызстаном

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- Светлана Лаптева
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В Свердловске состоялась встреча Генерального консула Максатм Тентимишова с Президентом Уральской торгово-промышленной палаты Андреем Бесединым

Руководитель Уральской тогово-промышленной палаты Андрей Беседин поздравил Максата Тентимишева с назначением и провел экскурсию по зданию Уральской торгово-промышленной палаты, рассказал об истории и становлении организации.

За столом переговоров, стороны обсудили вопросы сотрудничества между Кыргызской Республикой и Свердловской областью Российской Федерации, в таких сферах как, металлургия, машиностроение, энергетика, горнодобывающая отрасль, легкая промышленность, сельское хозяйство, логистика, фармацевтика и туризм.

По итогам встречи были достигнуты договоренности по дальнейшему укреплению взаимодействия для развития кыргызско-российского межрегионального торгово-экономического сотрудничества, расширения побратимских связей, оказания содействия в проведении различных мероприятий презентационного характера, а также об организации взаимных бизнес миссий с участием кыргызских и российских предпринимателей.

Президент Андрей Беседин заверил, что Палатой будет оказано всяческое содействие Максату Тентимишову для реализации плодотворной деятельности на посту Генерального консула.


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URL: https://www.vb.kg/438147
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