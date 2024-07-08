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Фермеры! Запишите контакты для продажи арбузов и дынь в Казахстане

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- Светлана Лаптева
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Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики проведены переговоры с Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан по вопросу экспорта и открытии торговых точек для реализации бахчевой продукции (арбуз, дыня) нашими фермерами в Казахстане.

По итогам которого Казахстанская сторона готова оказать содействие в координации с акиматами городов и областей по определению торговых мест для реализации продукции нашими фермерами в различных городах Казахстана.

Также выразило готовность в предоставлении "зелёного коридора" для ускоренного ввоза бахчевых культур.

Данное сотрудничество откроет новые возможности для наших фермеров в реализации продукции и поможет укрепить экономические связи между Кыргызстаном и Казахстаном.

По всем возникшим вопросам по реализации продукции в Казахстане просим связаться по следующим номерам:

Мадиева Бермет Искендеровна (конт. данные:+996500270791) – представитель Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики ;

Анарбеков Искак Анарбекович (конт.данные: +996555346060) – представитель Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики;

А. Абдрашов (конт. данные: +7 702 830 0630) - представитель Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан;

Е. Ауэзов (конт. данные: +7 777 123 4177) – представитель Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.


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URL: https://www.vb.kg/438153
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