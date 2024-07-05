В Бишкеке состоялось торжество, посвященное Дню медицинского работника КР

Сегодня в Бишкеке состоялось торжественное собрание медицинской общественности республики, посвященное Дню медицинского работника КР. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в праздничном мероприятии приняли участие председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев, партнеры по развитию, ветераны системы здравоохранения и др.

Акылбек Жапаров поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником, подчеркнув их вклад в сохранение и охрану здоровья и благополучия граждан.

"Профессия врача всегда была и остается особо уважаемой и ценной в обществе", - сказал глава кабмина, выступая в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня медицинского работника.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поздравил медицинских работников – всех тех, кто посвятил свою жизнь благородной миссии – заботе о здоровье и жизни человека с профессиональным праздником и отметил, что каждодневный труд медицинского работника, преданность долгу и призванию, профессионализм и прекрасные человеческие качества достойны самого высокого признания и благодарности.

В ходе торжества по традиции были награждены лучшие и достойные. Обладателями значка "Cаламаттык сактоонун ардактуу кызматкери" ("Отличник здравоохранения КР") стали 405 человек, 367 отличившиеся медработники были удостоены Почетной грамоты Министерства здравоохранения КР. Кроме этого, за успешное проведение операций по пересадке печени награждены группа трансплантологов.