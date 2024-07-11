Для кыргызских производителей аквакультуры открылись новые возможности

В Астане на "полях" очередного заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоялась двусторонняя встреча Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. По итогам встречи стороны в целях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества подписали следующие документы:

1. Протокол между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к свежим плодам косточковых культур, экспортируемых из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику;

2. Протокол между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики об инспекции, карантине и санитарных требованиях к продукции аквакультуры, подлежащей экспорту из Кыргызской Республики в Китайскую народную Республику.

Первый протокол, касающийся продукции аквакультуры, является значительным шагом в обеспечении безопасности и качества продукции, экспортируемой из Кыргызстана в Китай.

Он устанавливает строгие стандарты и процедуры для инспекции и карантина, что гарантирует соответствие продукции всем необходимым требованиям. Это открывает новые возможности для кыргызских производителей аквакультуры, предоставляя им доступ к одному из крупнейших рынков в мире.

Второй протокол, посвященный фитосанитарным требованиям к свежим плодам косточковых культур, также имеет большое значение для кыргызской экономики. Он регулирует экспорт свежих фруктов, таких как абрикосы и персики в Китай.

Установленные фитосанитарные стандарты обеспечивают высокое качество и безопасность продукции, что способствует увеличению объемов экспорта и укреплению позиций кыргызских производителей на международном рынке.

Подписание двух протоколов свидетельствует о высоком уровне сотрудничества и взаимного доверия между Кыргызстаном и Китаем и открывает новые перспективы для расширения экспорта кыргызской продукции, способствуя развитию аграрного сектора Кыргызстана.